Индивидуальную гонку на Кубке мира в Швеции Фуркад с друзьями превратили в открытый чемпионат Франции

Звездный французский биатлонист победил - впервые на Кубке мира после почти годичной паузы

Мартен Фуркад вновь побеждает

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Только что завершилась индивидуальная гонка у мужчин на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Победителем на самой длинной дистанции в биатлоне (20 км), где за каждый промах добавляют по штрафной минуте к результату, стал Мартен Фуркад. Звездный француз, похоже, обретает свои лучшие кондиции после не самого лучшего минувшего сезона. К слову, в завтрашней "индивидуалке" у женщин, скорее всего, побежит наша олимпийская чемпионка Юлия Джима, которая восстановилась после столкновения с соперницей на тренировке.

Представители Франции вообще превратили борьбу за пьедестал в разборки внутри команды. Именно они заняли четыре первых места! Фуркад опередил Симона Дестьё на 15 секунд, причем оба сделали по одному промаху. Кантен Фийон-Майе трижды промахнулся, но быстро бежал – у него "бронза" с отставанием от чемпиона в 1 минуту 52 секунды. Четвертый – Эмиль Жаклен с двумя промахами (+2.18).

Норвежские братья Тарьей и Йоханнес Бё заняли шестое и десятое места соответственно. Самым лучшим из украинцев оказался Дмитрий Пидручный, показавший 20-й результат при трех промахах (+4.14). Артем Прима расположился на 38-м месте, сделав четыре промаха и проиграв Фуркаду шесть минут. Руслан Ткаленко – 54-й, Артем Тищенко – 74-й, Антон Дудченко – 84-й.

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