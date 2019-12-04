Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,94
26,5

Индивидуальную гонку на Кубке мира в Швеции Фуркад с друзьями превратили в открытый чемпионат Франции

4 декабря, 19:02

Звездный французский биатлонист победил - впервые на Кубке мира после почти годичной паузы

Мартен Фуркад вновь побеждает

Мартен Фуркад вновь побеждает

Реклама

Только что завершилась индивидуальная гонка у мужчин на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Победителем на самой длинной дистанции в биатлоне (20 км), где за каждый промах добавляют по штрафной минуте к результату, стал Мартен Фуркад. Звездный француз, похоже, обретает свои лучшие кондиции после не самого лучшего минувшего сезона. К слову, в завтрашней "индивидуалке" у женщин, скорее всего, побежит наша олимпийская чемпионка Юлия Джима, которая восстановилась после столкновения с соперницей на тренировке.

Представители Франции вообще превратили борьбу за пьедестал в разборки внутри команды. Именно они заняли четыре первых места! Фуркад опередил Симона Дестьё на 15 секунд, причем оба сделали по одному промаху. Кантен Фийон-Майе трижды промахнулся, но быстро бежал – у него "бронза" с отставанием от чемпиона в 1 минуту 52 секунды. Четвертый – Эмиль Жаклен с двумя промахами (+2.18).

Норвежские братья Тарьей и Йоханнес Бё заняли шестое и десятое места соответственно. Самым лучшим из украинцев оказался Дмитрий Пидручный, показавший 20-й результат при трех промахах (+4.14). Артем Прима расположился на 38-м месте, сделав четыре промаха и проиграв Фуркаду шесть минут. Руслан Ткаленко – 54-й, Артем Тищенко – 74-й, Антон Дудченко – 84-й.

Примите участие в выборе самой красивой биатлонистки сезона

Смотрите сюжет о том, что Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина будут представлять Украину на традиционной Рождественской гонке в Гельзенкирхене

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

биатлон Артем Прима Дмитрий Пидручный индивидуальная гонка

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона
Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезонаБиатлон
Где и когда смотреть сегодня женский спринт на Кубке мира по биатлону
Где и когда смотреть сегодня женский спринт на Кубке мира по биатлонуБиатлон
"Хлеб с майонезом", креветки и двухспальные кровати: как живет сборная Украины по биатлонуБиатлон
Все гонки короля зимнего спорта! Полное расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020
Все гонки короля зимнего спорта! Полное расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020Биатлон
"В России не только плохие и негативные люди. Но допинг есть": провокационное заявление БрынзакаБиатлон
Первая гонка биатлонного Кубка мира: смотреть одиночную смешанную эстафету на этапе в Остерсунде
Первая гонка биатлонного Кубка мира: смотреть одиночную смешанную эстафету на этапе в ОстерсундеБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...