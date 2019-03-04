Ирина Меркушина: "У меня до сих пор есть зеленые полотенца из экипировки с чемпионата мира"

Мама Анастасии Меркушиной рассказала нам об участии в первом для Украины чемпионате мира по биатлону

Две Меркушины. Ирина со своей дочерью Анастасией, которая едет на ЧМ-2019.

Ирина Меркушина: "У меня до сих пор есть зеленые полотенца из экипировки с чемпионата мира" Павлова Елена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ce9/7fa/5c7ce97fa0530.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ce9/7fa/5c7ce97fa0530.jpg 2019-03-04T11:16:00+02:00 Биатлон Мама Анастасии Меркушиной рассказала нам об участии в первом для Украины чемпионате мира по биатлону

Перед чемпионатом мира по биатлону, который пройдет в Швеции (7—17 марта), Ирина Меркушина рассказала о первом для Украины ЧМ-1993: как стреляла на пальцах, тренировалась с Зубриловой и ехала целые сутки в автобусе до Швеции и Финляндии.

— Ирина, что помните о первом для Украины чемпионате мира 1993 года в Болгарии?

— Для меня это был не первый выезд за границу, потому что я еще на Всемирную универсиаду в Болгарию ездила в составе сборной СССР. Но тут мы впервые поехали своей командой. Не знали своей силы и как мы будем чувствовать себя на этом чемпионате мира, потому что при СССР пробиться за рубеж, да еще и на мир, было вообще нереально. А здесь мы едем. И на нас была такая ответственность. Понятно, что ехали туда в волнении.

— Медалей у нас тогда не было, но мужская сборная в эстафете была пятая, а вы шестые — в эстафете и командной гонке.

— Нам тогда присвоили мастера спорта международного класса за это шестое место. Я раньше об этом только мечтать могла. Хотя я юниоркой была в переходной сборной СССР. Со мной в команде были Надежда Белова, Елена Петрова и Елена Огурцова (в будущем Зубрилова. — Авт.) и еще кто — не припомню. Как раз тогда Бушмелев тренировал Огурцову, а у меня не было наставника, и он мне предложил: "Ира, можешь тренироваться у меня, потому что я Лену Огурцову буду переводить в биатлон. Как раз ты ей поможешь в стрелковом плане и будешь ей спарринг-партнером". В это же время я начала встречаться со своим будущим мужем, он был тренером по лыжам и много помог мне в техническом плане. Мы с Огурцовой и на чемпионат мира поехали вместе. И Бушмелев поехал. Он был очень грамотный, два высших образования, интересный тренировочный процесс. И в индивидуальной гонке я, по-моему, была где-то недалеко (12-е место. — Авт.). Личные гонки тогда сразу начинались с пятнашки. И я, по-моему, пять штрафов настреляла (4. — Авт.), потому что, выходя на старт, так дрожали руки... (Улыбается.) Первый раз на чемпионате мира — представляете себе! И со столькими промахами быть где-то рядом — это был суперрезультат. И ход тогда был хороший.

Впечатлений, конечно, много. Мы тогда в первый раз увидели норвежцев, когда они выходили на награждение, немцев... Это ж пощупать, потрогать великих мира сего. Но когда уже уезжали оттуда, я про себя подумала: "Все не так страшно". Можно бороться.

— Как обстояли дела с экипировкой?

— Самая первая экипировка была от "Адидас". У меня до сих пор есть некоторые вещи из нее, например, эти зеленые полотенца. Они у меня, скажем даже, для блезиру, в ванной комнате. Но лыжи нам, по-моему, не давали, а может, и давали по одной паре. В принципе они не очень сильно ехали, и я не помню, как мы там с лыжами обращались. Но мы тогда не задавали вопросов — едут они у меня или нет. Как ехали — так ехали. Ничего уже не сделаешь. Специальных смазчиков не было, лыжи готовили тренеры. Мы ж тогда еще в этом не разбирались. Для нас было главное, что привезли, пристреляли, дали патроны. У меня, конечно, были свои личные лыжи, которые я покупала.

— Сейчас, когда смотришь гонки, по дистанции спортсмены идут кучненько, а по записям того времени кажется, что отрывы большие, в тех же эстафетах.

— Если в общем взять время, в котором я тренировалась, последний этап в эстафетах всегда был мой. Это уже после рождения Насти я в эстафету попадала ходом, но никто не хотел бежать первый этап. Поэтому начали ставить меня, и у меня получалось. Но в принципе у меня всегда была борьба на последнем этапе. Я боролась и с немками, с Катрин Аппель боролась на этапе, и с Петрой Шаф. Сейчас все очень выросли скорости в стрельбе и ходом, стал лучше инвентарь. Тогда тренера что там знали? Какие смазки. А норвежцы были непревзойденные. Недалеко от них отошли немцы. Для них эстафета — престиж страны. С ними тяжело было бороться, но все равно мы боролись — и в тройке были на этапах Кубка мира. Дальше, после этого чемпионата мира в Боровце, мы поехали на предолимпийскую неделю в Швеции, Норвегии и Финляндии. И у нас тогда вообще не было очков в команде. Мы были новой сборной и должны были зарабатывать квоту для участия в гонках на следующий сезон. И за три этапа мы практически вдвоем набрали квоту для пятерых. Белова была вторая в Финляндии в спринте, я была — 10-я. В Швеции я была седьмая в индивидуалке.

— Нет фото с чемпионата?

— Нет. Фотографы их тогда делали, но за деньги. А валюты тогда не было. Болгария — это еще наша 15-я республика, и там еще как-то не так непривычно было, а когда выехали в Швецию, Норвегию и Финляндию, впечатления были намного ярче — шведский стол, давали такие деликатесы, и мороженое, и пирожное, и фрукты. Конечно, хотелось, потому что у нас всего этого не было. Зайдешь в магазин — столько всего, что аж голова болит. А у тебя в кармане один доллар. И экономили. Приехали в пять часов вечера в Финляндию, но не могли до 12 ночи заселиться, потому что оплачивалось только с 12. Самолетами не летали — какой-нибудь автобус "Мерседес", где коленки согнуты, и ехали всей командой целые сутки до Швеции и Финляндии. Но мы считали, что так надо. И телефонов не было. А если суточные давали, то берегли, чтобы привезти в семью. Сейчас смотришь на биатлонистов — и радуешься, что у них намного круче. Но мы тогда рады были и тому, что было. Поехали за границу, увидели мир.

— Сильно отличается оружие?

— Раньше у нас было стандартное. И мы под себя практически ничего не доделывали. Какое выдали, из того и стреляли, по сравнению с другими — "индейцы". Это потом уже появилась раздельная щека, с поворотами. Стреляли мы на пальцах. Настолько жесткие должны были быть пальцы, чтобы держать эти 4,5 кг на весу в стойке. Сейчас намного все удобнее.

Состав на чемпионат мира

Украина в этом сезоне представлена не по максимуму: у женской сборной — 5 квот, у мужской — 4. В Эстерсунд девушки отправились без запасной: на ЧМ выступят Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Вита и Валя Семеренко и Юлия Журавок. В мужскую команду заявили Дмитрия Пидручного, Артема Приму, Сергея Семенова, Артема Тищенко и Руслана Ткаленко.

Читайте также Сексуальная биатлонистка пожаловалась на свой мужской облик

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ирина Меркушина: "У меня до сих пор есть зеленые полотенца из экипировки с чемпионата мира"". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Павлова Елена Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.