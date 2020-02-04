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Из-за вируса в Китае отменили тестовые гонки по биатлону по программе зимних Олимпийских игр

4 февраля, 23:09

Соревнования отложены на неопределенный срок

Биатлон

Биатлон / Фото: AFP

Эпидемия коронавируса, которая господствует в Китае, продолжает вносить свои коррективы и в график спортивных мероприятий. Так в китайском городе Чжанцзякоу с 27 февраля по 2 марта этого года должны были пройти тестовые гонки по биатлону зимних Олимпийских игр 2022 года. Сама Олимпиада, напомним, запланирована в Пекине.

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Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила, что в связи с эпидемией коронавируса в Китае тестовые гонки отложены на неопределенный срок. Такие меры организационный комитет Олимпийских игр вводит в связи с объявлением чрезвычайной ситуации. При этом, сообщают власти, остальная подготовка к зимней Олимпиаде-2022 проводится в штатном режиме.

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Недавно мы писали, что команду великого норвежского биатлониста Бьорндалена не пустили в Китай из-за коронавируса. А украинский волейболист Тимофей Полуян был вынужден покинуть Китай из-за остановки чемпионата.

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Китай Олимпийские игры биатлон перенос коронавирус

Источник: xsport.ua

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