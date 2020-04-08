Как проводят карантин украинские биатлонисты: Пидручный катается на лыжах, а кто-то зализывает раны

Президент ФБУ Владимир Брынзак рассказал, как относится к коронавирусу, и находятся ли спортсмены в зоне риска

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, как относится к коронавирусу, и чем во время карантина занимаются украинские биатлонисты. Ранее глава ФБУ сообщал, что тренер мужской сборной Юрай Санитра может возглавить и женскую команду.

"Все очень запутанно. Паника вокруг оптимизма не добавляет. Читаю в интернете разные мнения. Кто-то считает, что эта ситуация надуманна, мол, много людей умирают от разных болезней, но о них не пишут так, как о коронавирусе. С другой стороны – количество зараженных в мире вызывает большие опасения. Что будет дальше, никто не знает. Спортсмены все в отпуске. Кто-то катается на лыжах в Буковеле, как Дима Пидручный. Остальные по домам – кто раны зализывает, кто занимается своим здоровьем. Кто-то просто отдыхает".

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Прокомментировал Брынзак и слова Елены Пидгрушной, которая заявила, что у спортсменов ослаблен иммунитет, поэтому они в зоне риска во время пандемии: "У нас есть доктор, который находится в постоянном контакте с членами сборной Украины. Мы считаем, что все под контролем, а дальше всё зависит от самих ребят. Они должны пить витамины, которые им предписывают, и соблюдать другие меры предосторожности на карантине".



Елена Пидгрушная еще и кулинар

"Я последний раз был за границей в феврале на чемпионате мира в Антхольце. Проходил ли после этого самоизоляцию? Не знаю, уже больше месяца прошло после возвращения. Все нормально, никаких симптомов. Я пил воду в санатории, потом ездил в Буковель. Чем занимаюсь на карантине сейчас? Вот в данный момент плаваю в бассейне", — цитирует Брынзака Meta Ratings.

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