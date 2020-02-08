"Как вы можете не попадать?" – украинский биатлонист поделился детскими воспоминаниями

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

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Сборная Украины по биатлону продолжает подготовку к мировому форуму, который пройдет в Антхольц-Антерсельве с 13 по 23 февраля. К слову, как мы сообщали, шведскую сборную не пустили в отель на чемпионате мира. Накануне один из наших биатлонистов 32-летний Артем Прима родом из Чернигова рассказал, как пришел в спорт.

Примером для парня из Чернигова был его старший на шесть лет брат Роман:

"Мой брат здорово выступал – и в первую очередь я брал пример с него. Также мы дружили с известной в биатлоне семьей Хвостенко – так что это все началось в глубоком детстве. И меня постепенно затянуло в биатлон. Хотя брат говорил, чтобы я подумал, может быть, о другом виде спорта, ведь биатлон – это тяжело. Но вспоминаю, как во время Олимпийских игр 2002 года смотрел гонку по телевизору и думал: "Как вы не можете попасть [в мишень]? Что там попадать. Все! Начну заниматься биатлоном – и все будет четко. Это были детские слова, а со временем я понял, что не все так просто, как казалось".

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