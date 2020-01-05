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Капитан сборной Украины по биатлону снова стал отцом

5 января, 01:00

Дмитрий Пидручный сообщил, что жена подарила ему сына Владимира

Дмитрий Пидручный - отец-чемпион

Дмитрий Пидручный - отец-чемпион / Фото: Getty Images

Накануне очередных этапов Кубка мира по биатлону капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный получил радостное известие из дома: в субботу утром его жена родила сына. Сам он находится с командой на тренировочном сборе в австрийском Хохфильцене. В конце декабря Пидручный вместе с Анастасией Меркушиной завоевал "серебро" на Рождественской гонке в Гельзенкирхене.

Радостью наш чемпион мира 2019 года поделился в соцсетях и опубликовал фото из роддома.

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Фотографию биатлонист подписал в субботу днем нежными словами: "Сегодня в 5:15 утра моя жена Ольга подарила мне сына Владимира (3,8 кг; 53 см). Спасибо, любимая".

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28-летний Пидручный второй раз стал отцом. В 2015 году у него в семье с бывшей биатлонисткой Ольгой Полещиковой родилась дочь Ирина.

После успеха в Гельзенкирхене Пидручный высказал неуверенность, что хочет снова участвовать в Рождественской гонке. А после тренировок в Австрии 6 января он вместе с командой отправляется на этап Кубка мира в немецкий Оберхоф.

Смотрите, как Пидручный и Меркушина готовились представлять Украину на Рождественской гонке в Гельзенкирхене

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