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"Карантин не соблюдаю. Может, нам еще дышать запретят?": олимпийская чемпионка спокойно ездит по гостям

29 марта, 18:23

Богдан Юрков

"Лучше жить, как жилось, не забивая себе мозг", - утверждает знаменитая спортсменка Анфиса Резцова

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова раскритиковала необходимость соблюдения карантина в условиях угрозы распространения коронавируса и особенно возможное введение наказаний за нарушение правил самоизоляции.

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"Карантин? Я его не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет? Ходим по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Внуку год, его в четырех стенах держать неправильно. Давайте честно – никто не знает даже, помогает или нет маска. Как его соблюдать-то? Лучше жить, как жилось, не забивая себе мозг, – считает 55-летняя россиянка Анфиса Резцова, которая дважды выигрывала Олимпиаду в биатлоне и еще раз – в лыжных гонках. – И потом – сейчас так активно говорят, что будет наказание за нарушение. Я все понимаю, безопасность, но где конкретный закон? Вчера начали активно критиковать людей, поехавших на шашлыки. Сидят люди семьями, никому не мешают. Какие они разносчики вируса? Скоро нам запретят дышать, что ли? Такое ощущение, что кому-то хочется побольше запретить"

Анфиса Резцова

Анфиса Резцова / Фото: Championat.ru

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Напомним, накануне довольно резко относительно ситуации с коронавирусом высказался другой российский спортсмен. "Нужно сидеть, черт побери, дома. Родители, забудьте на время про детские площадки. В Европе и США тоже над этим смеялись, теперь там не хватает моргов", – написал у себя в Instagram боец смешанных единоборств Александр Волков.

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Россия карантин биатлон коронавирус лыжные гонки Анфиса Резцова

Источник: Спорт-Экспресс

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