Карантин нипочем: украинские биатлонисты решили покататься в Буковеле, но чемпионат отменили

В ближайшие дни должен был еще состояться чемпионат Украины по биатлону. Его ждали с особым нетерпением по двум причинам. Во-первых, его собирались проводить на новой трассе в Буковеле – ожидалось, что ее оценят как лучшую в стране. А во-вторых, на соревнования обещали приехать едва ли не все ведущие украинские биатлонисты. Увидеть их на трассах на Родине – большая редкость. К слову, читайте, как Пидручный рассказал о прощании с Мартеном Фуркадом, объявившем о завершении карьеры.

Однако чемпионат страны пришлось отменить из-за решений Кабинета министров Украины по противодействию распространению коронавируса. Впрочем, как сообщил президент Федерации биатлона Владимир Брынзак, в этот период спортсмены национальной команды проведут в Буковеле небольшой сбор – так называемую "закатку". Так что трассу они таки опробуют, а, возможно, и стрельбище, проведя контрольную тренировку. Считается, что сбор будет проведен в формате, который не противоречит постановлениям правительства.

Реклама

Узнайте, почему Пидгрушная недовольна сезоном: Елена "собрала все ошибки".

Смотрите, как украинок награждали бронзовыми медалями чемпионата мира в Италии

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама