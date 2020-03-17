Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,52

Карантин нипочем: украинские биатлонисты решили покататься в Буковеле, но чемпионат отменили

17 марта, 20:53

Вадим Авдасев

Наша сборная проведет в Карпатах последние тренировки зимнего сезона 2019/2020

В ближайшие дни должен был еще состояться чемпионат Украины по биатлону. Его ждали с особым нетерпением по двум причинам. Во-первых, его собирались проводить на новой трассе в Буковеле – ожидалось, что ее оценят как лучшую в стране. А во-вторых, на соревнования обещали приехать едва ли не все ведущие украинские биатлонисты. Увидеть их на трассах на Родине – большая редкость. К слову, читайте, как Пидручный рассказал о прощании с Мартеном Фуркадом, объявившем о завершении карьеры.

Однако чемпионат страны пришлось отменить из-за решений Кабинета министров Украины по противодействию распространению коронавируса. Впрочем, как сообщил президент Федерации биатлона Владимир Брынзак, в этот период спортсмены национальной команды проведут в Буковеле небольшой сбор – так называемую "закатку". Так что трассу они таки опробуют, а, возможно, и стрельбище, проведя контрольную тренировку. Считается, что сбор будет проведен в формате, который не противоречит постановлениям правительства.

Реклама

Узнайте, почему Пидгрушная недовольна сезоном: Елена "собрала все ошибки".

Смотрите, как украинок награждали бронзовыми медалями чемпионата мира в Италии

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Буковель биатлон Елена Пидгрушная Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону

Источник: biathlon.com.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Украинско-российский скандал в биатлоне: россиянка Юрлова упала после столкновения с украинкой Семеренко
Украинско-российский скандал в биатлоне: россиянка Юрлова упала после столкновения с украинкой СемеренкоБиатлон
Биатлон покинула еще одна легенда: как прощались с Кайсой Макаряйнен в условиях коронавируса
Биатлон покинула еще одна легенда: как прощались с Кайсой Макаряйнен в условиях коронавирусаБиатлон
Эстафет не будет: Кубок мира по биатлону закроют завтра после преследования из-за бунта команд
Эстафет не будет: Кубок мира по биатлону закроют завтра после преследования из-за бунта командБиатлон
Последние гонки Кубка мира по биатлону: где смотреть прощальное преследование Фуркада
Последние гонки Кубка мира по биатлону: где смотреть прощальное преследование ФуркадаБиатлон
Рекорд века! Как украинских биатлонистов награждали
Рекорд века! Как украинских биатлонистов награждали "серебром" Кубка мира в ЧехииБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...