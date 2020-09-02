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Когда откроется биатлонный сезон и будут ли переносить этапы из-за пандемии

2 сентября, 17:19

Елена Павлова Елена Павлова

Приоритетная задача IBU - сохранить все запланированные события

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в мире, Международный союз биатлонистов (IBU) не рассматривает вариант отмены первых четырех этапов Кубка мира сезона-2020/21. Ранее мы сообщали, что капитан сборной Украины по биатлону получил квартиру и съедет от родителей.

"Мы не планируем отменять соревнования, — цитирует ТАСС представителя организации. — Наша приоритетная задача — сохранить все запланированные события. Но мы также должны оценить альтернативные сценарии, которые потребуют меньшего числа переездов. Но даже в этих сценариях предполагается такое же количество соревнований. Другое дело, что все это пока план, поскольку в условиях пандемии мы должны сохранять гибкость".

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Открытие сезона должно состоятся 28 ноября в финском Контиолахти. Затем запланированы этапы в Эстерсунде (Швеция), Хохфильцене (Австрия) и Анси (Франция).

Биатлон

Биатлон / Фото: Reuters

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Мы также писали, что коронавирус может оставить украинских биатлонистов без снега и выезда за границу. Главный тренер нашей команды Юрай Санитра рассказал о подготовке к непредсказуемому сезону.

Напомним, что Кубок мира по биатлону завершился раньше времени из-за пандемии коронавируса – в Контиолахти отменили две последние гонки, а этап в Осло и вовсе не стали проводить.

Смотрите, как сборная Украины успешно завершила биатлонный сезон-2019/2020

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Кубок мира по биатлону коронавирус Эстерсунд IBU Хохфильцен Анси
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