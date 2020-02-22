"Корчило 15 минут после финиша": нашей героине эстафеты стало плохо, а такого мандража не было с детсада

Капитан нашей женской сборной по биатлону Елена Пидгрушная привезла Украине "бронзу" женской эстафеты на чемпионате мира в Антхольце. Это первая медаль "сине-желтых" на итальянском первенстве. После финиша Пидгрушная рассказала, какой ценой дался ей сегодня этот последний этап.

"Я неделю волновалась перед этой гонкой, – смеется Пидгрушная. – У меня такого мандража не было, наверное, с детского сада. – Всегда говорят, что победа только четверки и ни в коем случае не моя заслуга. Все боролись. Я понимала, что нужно просто включаться на максимум со старта, потому что нужно было и догонять лидеров, так ка самочувствие позволило мне сегодня бороться с ними. Конечно, когда на предыдущих паре кругов я просто выложилась на финише, бороться с Херрманн было выше моих возможностей".

"Но все равно до последнего я боролась, – продолжила Пидгрушная. – Лишь когда Херманн меня уже обошла, когда я обернулась и увидела, что чешка отстала, только тогда уже смогла немного расслабиться и спокойно бежать. Но потом пожалела, потому что до финиша еще так далеко... надо было доехать, и так оно трудно уже давалось... После финиша стало плохо. Пошел сильный спазм живота и минут 15 "покорчило" меня. Но уже все в порядке, все нормально. Просто перенервничала, переселила себя".

"Последняя стрельба? Я видела, как все стоят, и понимала, что это стрельба решает все. И поспешила, потому что хотела максимально быстро отработать на рубеже. Немного поспешила с первым выстрелом, но потом так же максимально быстро пыталась закрыть с шестым, запасным. И надеялась, что где-то все же смогу побороться за тройку. И когда я увидела, что выхожу второй – хорошо, что здесь табло на выходе из стрельбища, сразу сориентировалась, как далеко от меня немка и чешка. И это тоже помогло, потому что я понимала, насколько трудно мне придется на этом финишном круге".

Кстати, ранее Анастасия Меркушина пожаловалась на нечестную игру соперниц на чемпионате мира по биатлону. Украина в одиночной смешанной эстафете финишировала 10-й.

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