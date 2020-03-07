Коронавирус нипочем: украинцы приехали болеть за биатлонную сборную в Чехии, несмотря на закрытые трибуны

Болельщики из Украины в Нове-Место поддерживает своих из-за заборчика. Наши мужчины уже выиграли в Чехии "серебро"

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место проходит при пустых трибунах – такое решение приняли власти Чехии из-за угрозы распространения коронавируса. Однако это не остановило украинских болельщиков, все равно приехавших в Нове-Место поддержать наших биатлонистов.

Отметим, что при поддержке своих болельщиков 7 марта украинские биатлонисты сенсационно взяли "серебро" в эстафете, благодаря скорости Дмитрия Пидручного оставив у себя за спиной шведов, россиян и немцев – уступив при этом лишь норвежцам.

Целый автобус украинских болельщиков, вопреки решению чешских властей и Международного союза биатлонистов, приехал в Нове-Место. За наших спортсменов фанаты болеют из-за заборчика, придумав себе слоган: "Не залишим наодинці ми спортсменів-українців".

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Отметим, что если одни биатлонисты отмечают, что, в отсутствие фанатов, им в Нове-Место не хватает энергии и поддержки во время гонок, которую дают болельщики, то другие признаются: в таких условиях им легче сосредоточиться на огневых рубежах.

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С наиболее ярким комментарием по поводу соревнований в Нове-Место при пустых трибунах, пожалуй, выступил хозяин трассы – чешский биатлонист Михал Крчмарж. "Это как секс без оргазма" – написал у себя в Instagram серебряный призер Олимпийских игр-2018.

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