Коварный Оберхоф не сломил семикратного обладателя Кубка мира, которые едва не улетел в кювет

Пидручный после возвращения на трассу заехал в ТОП-15, Прима - за пределами ТОП-20

Мартен Фуркад / Фото: AFP

Ох и намучились на этапе Кубка мира в Оберхофе биатлонисты – туман, дождь, разбитая трасса, которая потом еще замерзла и превратилась в каток – да такой, что на поворотах приходилось притормаживать, иначе спортсмены молниеносно оказывались на обочине на пятой точке. Закрывал программу четвертого тура мужской масс-старт, где вновь диктовал условия Мартен Фуркад. Ранее мы писали, что женский масс-старт выиграла Кайса Макаряйнен.

Свой единственный промах в таких сложных погодных условиях и порывистом ветре Фуркад допустил только на последнем огневом рубеже, когда уже больше не мог пережидать очередной порыв. Однако никто из биатлонистов не прошел дистанцию идеально, поэтому на финальный круг семикратный победитель Кубка мира уходил с перевесом в полминуты. Своего француз уже не отдал и благодаря этой победе вышел в лидеры Кубка мира, обойдя норвежца Йоханнеса Бе, который готовится стать отцом и пропускает январские этапы. Для Мартена это уже 79 победа, предыдущую он добыл тут же в спринте.

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Кстати, на одном из поворотом едва не упал и сам Фуркад

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный, который недавно стал отцоми пропускал предыдущие гонки Оберхофа, начал гонку неудачно – с двух промахов на лежке, но последнюю стрельбу отработал на ноль и прибежал 15-м. Артем Прима с пятью промахами 24-й.

Масс-старт. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция, 0+1+0+1) 41.01,4

2. Арнд Пайффер (Германия, 0+0+2+1) +20,1

3. Симон Дестье (Франция, 0+1+0+2) +20,3

...15. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+1+1+0) +1.18,4

24. Артем Прима (Украина, 1+1+1+2) +2.28,7

Смотрите также, как мужская команда Украины попала в ТОП-6 в эстафете на Кубке мира

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