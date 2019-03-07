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Круче Фуркада: Украина начала ЧМ по биатлону с седьмого места

Сегодня, 18:57

В смешанной эстафете украинцы были близки к позору. Спас капитан Дмитрий Пидручный

Спасший Украину от позора Дмитрий Пидручный
Спасший Украину от позора Дмитрий Пидручный. Фото: Getty Images
Круче Фуркада: Украина начала ЧМ по биатлону с седьмого места //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/14c/b32/5c814cb32c71a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/14c/b32/5c814cb32c71a.png Биатлон В смешанной эстафете украинцы были близки к позору. Спас капитан Дмитрий Пидручный

Сегодня смешанной эстафетой в шведском Эстерсунде стартовал чемпионат мира по биатлону. Украинская четверка в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Артема Примы и Дмитрия Пидручного заняла седьмое место. Хотя по ходу гонки наша команда была близка к провалу, занимая перед заключительной сменой 14-ю строчку.

Анастасия Меркушина, использовав один дополнительный патрон, завершила стартовый этап четвертой. Однако Вита Семеренко с четырьмя доппатронами опустила нас на девятую строку, а Артем Прима, которому понадобилось три экстра-выстрела, передавал эстафету Дмитрию Пидручному уже четырнадцатым. Благо, капитан нашей команды, несмотря на два доппатрона, заметно улучшил итоговую позицию Украины в миксте, подняв нас на седьмую строчку. Позади себя Пидручный оставил знаменитого Мартена Фуркада и его Францию. 

А обладателями первого "золота" ЧМ-2019 стали норвежцы.

Топ-восьмерка по итогам смешанной эстафеты

  • 1.  Норвегия (0+7)  1:17:41,4
  • 2.  Германия  (0+9)  +13,1
  • 3.  Италия  (0+14)  +1:09,6
  • 4.  Россия  (0+8)  +1:32,4
  • 5.  Швеция  (0+10)  +1:35,3
  • 6.  Чехия  (0+3)  +1:51,3
  • 7.  Украина  (0+10)  +2:27,2
  • 8.  Франция  (0+15)  +2:41

Ранее мы публиковали полное расписание гонок.

Также сообщалось, что российская биатлонистка пропустит чемпионат мира из-за допинга.

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Тег биатлон, Вита Семеренко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Анастасия Меркушина

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Сегодня|Спорт

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