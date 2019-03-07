Круче Фуркада: Украина начала ЧМ по биатлону с седьмого места

В смешанной эстафете украинцы были близки к позору. Спас капитан Дмитрий Пидручный

Спасший Украину от позора Дмитрий Пидручный. Фото: Getty Images

Круче Фуркада: Украина начала ЧМ по биатлону с седьмого места //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/14c/b32/5c814cb32c71a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/14c/b32/5c814cb32c71a.png 2019-03-07T18:57:00+02:00 Биатлон В смешанной эстафете украинцы были близки к позору. Спас капитан Дмитрий Пидручный

Сегодня смешанной эстафетой в шведском Эстерсунде стартовал чемпионат мира по биатлону. Украинская четверка в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Артема Примы и Дмитрия Пидручного заняла седьмое место. Хотя по ходу гонки наша команда была близка к провалу, занимая перед заключительной сменой 14-ю строчку.

Анастасия Меркушина, использовав один дополнительный патрон, завершила стартовый этап четвертой. Однако Вита Семеренко с четырьмя доппатронами опустила нас на девятую строку, а Артем Прима, которому понадобилось три экстра-выстрела, передавал эстафету Дмитрию Пидручному уже четырнадцатым. Благо, капитан нашей команды, несмотря на два доппатрона, заметно улучшил итоговую позицию Украины в миксте, подняв нас на седьмую строчку. Позади себя Пидручный оставил знаменитого Мартена Фуркада и его Францию.

А обладателями первого "золота" ЧМ-2019 стали норвежцы.

Топ-восьмерка по итогам смешанной эстафеты

1. Норвегия (0+7) 1:17:41,4

2. Германия (0+9) +13,1

3. Италия (0+14) +1:09,6

4. Россия (0+8) +1:32,4

5. Швеция (0+10) +1:35,3

6. Чехия (0+3) +1:51,3

7. Украина (0+10) +2:27,2

8. Франция (0+15) +2:41

Ранее мы публиковали полное расписание гонок.

Также сообщалось, что российская биатлонистка пропустит чемпионат мира из-за допинга.

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