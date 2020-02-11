Кто у Украины побежит смешанную эстафету: решение тренера мужской сборной накануне чемпионата мира

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

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Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о подготовке к чемпионату мира, который 13 февраля стартует в итальянском Антхольц-Антерсельве. Словацкий специалист назвал стартовые составы на первые несколько гонок первенства. Ранее мы писали, в какой форме Джима и кто бежит смешанную эстафету из украинок.

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

"Все готовы по полной. Надо дождаться первого старта и увидеть, насколько нам удалась подготовка. Будем бороться за то, чтобы начало получилось удачным. На смешанную эстафету поставим сильнейших ребят: Артема Приму и Дмитрия Пидручного. Теперь с тренерами женской сборной надо определиться касательно девушек. Я думаю, стоит выставить сильнейших. Это чемпионат мира и здесь не нужно разрабатывать какую-то тактику для подготовки к следующим стартам".

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"Штрафник" Руслан Ткаленко / Фото: Getty Images

Последним к мужской команде присоединился Руслан Ткаленко. "Хочу иметь на чемпионате мира больше спортсменов, чтобы выбрать лучших на классическую эстафету 22 февраля, – говорит Санитра. – По составу на гонки будем определяться завтра, чтобы все уже понимали, кто стартует в спринте. Думаю, Богдан Цымбал побежит спринтерскую гонку стопроцентно".

"Антхольц? Это место со специфическим стадионом и трассой. Всем нашим спортсменам подходят такие условия. Но на чемпионате мира действуют другие "правила", поэтому не хочу делать прогнозы относительно результатов. Я уверен – в Атхольце очень важно, чтобы условия для всех стартовых групп были одинаково хорошими. Тогда все смогут показать свой лучший результат", – сказал тренер.

Ранее мы также сообщали, что алкоголикам в сборной не место: четырех биатлонистов Казахстана не допустят на чемпионат мира.

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