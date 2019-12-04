Кубок мира по биатлону: где смотреть интригующую классику – индивидуальную гонку в Эстерсунде

Гонка со штрафной минутой за промах пройдет без Сергея Семенова, но с Дмитрием Пидручным и Мартеном Фуркадом

Дмитрий Пидручный хвастается медалью / Фото: Виталий Лазебник

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Сегодня на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде пройдет классика – индивидуальная гонка у мужчин. И если на выходных спортсмены боролись в Скандинавии с порывистым ветром, то сейчас погода приготовила для них новые испытания – дождь и плюсовую температуру, которая повлияет на качество лыжни. Гонка начнется в 17:20 по киевскому времени, в Украине в прямой трансляции гонку покажут UA:Перший и Eurosport 1.

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Спасший Украину от позора Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Украина в индивидуалке, где за промах дают минуту штрафа, будет представлена пятью спортсменами во главе с чемпионом мира-2019 Дмитрием Пидручным, который в спринте был не в лучших кондициях:

"Травма спины чувствовалась. Из-за нее не получилось показать хороший темп по трассе, – рассказал Дмитрий. – На втором круге боль начала сильно чувствоваться, она же помешала и на второй стрельбе. Будем продолжать работать с докторами и массажистами, чтобы избавится от этой болячки".

Специалистом по индивидуальным гонкам в Украине считается обладатель Хрустального глобуса в этой дисциплине Сергей Семенов, который не попал в заявку сборной Украины на первый этап Кубка мира. Призер чемпионатов мира пока набирает форму на Кубке IBU.

Также сегодня продолжится противостояние норвежца Йоханнеса Бе и француза Мартена Фуркада, который, похоже, вернул себе прежнюю скорость. Последним чемпионом мира в индивидуальной гонке является немец Арнд Пайффер.

Индивидуальна. Мужчины (17:15)

8. Дмитрий Подручный

42. Артем Прима

72. Артем Тищенко

78. Руслан Ткаленко

91. Антон Дудченко

Ранее мы сообщали, что Юлия Джима вернулась в строй после неожиданного столкновения на трассе. Лидер сборной Украины по биатлону получила повреждение, не поделив лыжню со спортсменкой из другой команды, но уже возобновила тренировки на этапе в Эстерсунде.

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