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Кубок мира по биатлону: где смотреть мужское и женское преследование под снегопадом в коварном Анси

21 декабря, 09:02

Гонки проходят на искусственном снегу, но сегодня обещают и настоящий

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

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Сегодня изматывающий третий этап Кубка мира по биатлону в Анси продолжится гонками преследования. Первыми в 14:00 по Киеву выйдут на старт мужчины во главе с победителем спринта немцем Бенедиктом Доллем, а в 16:00 пасьют побегут женщины, пытаясь догнать норвежку Тириль Экхофф. В прямом эфире гонки покажет UA:Перший, а также UA:Біатлон, Eafangames, Евроспорт, Евроспорт 2, Матч ТВ, Беларусь 5.

Этап во Франции стал большим испытанием для всех команд. Из-за отсутствия снега в Альпы пришлось завезти много искусственного, но при такой теплой погоде он очень быстро разбивается и лыжня превращается в кашу, по которой очень трудно бежать. Ранее мы уже рассказывали, как французы боролись с природой, чтобы принять Кубок мира по биатлону. И очень много в таких условиях зависит не только от возможностей спортсменов, но и от смазки их лыж.

Победительница женского спринта норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, которая. как и остальные девушки, бежала еще и под дождем, без обиняков заявила:

"Сегодня была дерьмовая погода. Мне сегодня повезло, у меня были фантастические лыжи. Наши сервисеры прекрасно поработали, нужно в первую очередь благодарить их. Хотя я столько раз тренировалась дома в таких условиях, что для меня это не шокирующие обстоятельства – чувствую себя комфортно. Но в пасьюте ожидается снег – по-моему, это даже хуже, чем сегодняшний дождь".

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Тириль Экхофф

Тириль Экхофф / Фото: Reuters

В мужской гонке Украина рассчитывает, прежде всего, на Дмитрия Пидручного, который закончил спринт 18-м, а в женской неплохую позицию для атаки имеет наш капитан Елена Пидгрушная – показала девятое время. При этом Елена бежала не в первой группе, и трасса уже начала разбиваться. Но она показала 21-й ход ногами, Юлия Джима, которая вышла на дистанцию уже 58-й, продемонстрировала 27 скорость. А вот Вита Семеренко ногами только 64-я!

Елена Пидгрушная: "Последний раз такая погода была в Рупольдинге на чемпионате мира в индивидуальной гонке. Мы тогда после финиша воду из ботинок выливали, ну а теперь еще и одежду выкручивать придется. Я так замерзла, что передать не могу. Просто бежишь и себя жалко. Я уже думала: "Да, сейчас вот стойку отстрелять, и все, погнать на финиш и домой. Сложность была в том, что я очень замерзла. Ты в эту воду ложишься, а затем на стойке просто как скованный, ведь дождь ледяной.

Конечно, всегда хочется, чтобы лыжи просто летели под ногами, но ты же понимаешь, что в таких условиях это очень сложно. Нереальный дискомфорт был, заливало очки и все, что только можно. Ты едешь и протирайте их, а по глазам дождь бьет. Слава Богу, что все закончилось".

Кубок мира. Анси
Суббота, 21 декабря
Пастьют. Мужчины. 14:00
18. Дмитрий Пидручный +1,03
31. Антон Дудченко +1,18
34. Артем Прима +1,27
39. Руслан Ткаленко +1,37

Пасьют. Женщины. 16:00
9. Елена Пидгрушная +0,47
30. Дарья Блашко +1,35
38. Юлия Джима +1,46
50. Вита Семеренко +2,03
55. Валя Семеренко +2,09

Смотрите также сюжет о том, что Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный представят Украину в традиционной Рождественской гонке в Гельзенкирхене

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преследование Кубок мира по биатлону Елена Пидгрушная сборная Украины по биатлону Тирил Экхоф

Источники: Сегодня|Спорт , biathlon.com.ua

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