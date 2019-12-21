Кубок мира по биатлону: где смотреть мужское и женское преследование под снегопадом в коварном Анси

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

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Сегодня изматывающий третий этап Кубка мира по биатлону в Анси продолжится гонками преследования. Первыми в 14:00 по Киеву выйдут на старт мужчины во главе с победителем спринта немцем Бенедиктом Доллем, а в 16:00 пасьют побегут женщины, пытаясь догнать норвежку Тириль Экхофф. В прямом эфире гонки покажет UA:Перший, а также UA:Біатлон, Eafangames, Евроспорт, Евроспорт 2, Матч ТВ, Беларусь 5.

Этап во Франции стал большим испытанием для всех команд. Из-за отсутствия снега в Альпы пришлось завезти много искусственного, но при такой теплой погоде он очень быстро разбивается и лыжня превращается в кашу, по которой очень трудно бежать. Ранее мы уже рассказывали, как французы боролись с природой, чтобы принять Кубок мира по биатлону. И очень много в таких условиях зависит не только от возможностей спортсменов, но и от смазки их лыж.

Победительница женского спринта норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, которая. как и остальные девушки, бежала еще и под дождем, без обиняков заявила:

"Сегодня была дерьмовая погода. Мне сегодня повезло, у меня были фантастические лыжи. Наши сервисеры прекрасно поработали, нужно в первую очередь благодарить их. Хотя я столько раз тренировалась дома в таких условиях, что для меня это не шокирующие обстоятельства – чувствую себя комфортно. Но в пасьюте ожидается снег – по-моему, это даже хуже, чем сегодняшний дождь".

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Тириль Экхофф / Фото: Reuters

В мужской гонке Украина рассчитывает, прежде всего, на Дмитрия Пидручного, который закончил спринт 18-м, а в женской неплохую позицию для атаки имеет наш капитан Елена Пидгрушная – показала девятое время. При этом Елена бежала не в первой группе, и трасса уже начала разбиваться. Но она показала 21-й ход ногами, Юлия Джима, которая вышла на дистанцию уже 58-й, продемонстрировала 27 скорость. А вот Вита Семеренко ногами только 64-я!

Елена Пидгрушная: "Последний раз такая погода была в Рупольдинге на чемпионате мира в индивидуальной гонке. Мы тогда после финиша воду из ботинок выливали, ну а теперь еще и одежду выкручивать придется. Я так замерзла, что передать не могу. Просто бежишь и себя жалко. Я уже думала: "Да, сейчас вот стойку отстрелять, и все, погнать на финиш и домой. Сложность была в том, что я очень замерзла. Ты в эту воду ложишься, а затем на стойке просто как скованный, ведь дождь ледяной. Конечно, всегда хочется, чтобы лыжи просто летели под ногами, но ты же понимаешь, что в таких условиях это очень сложно. Нереальный дискомфорт был, заливало очки и все, что только можно. Ты едешь и протирайте их, а по глазам дождь бьет. Слава Богу, что все закончилось".

Кубок мира. Анси

Суббота, 21 декабря

Пастьют. Мужчины. 14:00

18. Дмитрий Пидручный +1,03

31. Антон Дудченко +1,18

34. Артем Прима +1,27

39. Руслан Ткаленко +1,37

Пасьют. Женщины. 16:00

9. Елена Пидгрушная +0,47

30. Дарья Блашко +1,35

38. Юлия Джима +1,46

50. Вита Семеренко +2,03

55. Валя Семеренко +2,09

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