Кубок мира по биатлону: где смотреть мужской и женский спринты и возвращение в сборную Пидгрушной

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

В пятницу, 13-го декабря, в австрийском Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Мужчины и женщины побегут спринтерские гонками. Ранее мы писали о суперспринте для Меркушиной: украинская биатлонистка взяла "серебро" на этапе Кубка IBU в Риднау.

Женщины выйдут на старт в 12:30, мужчины – в 15:30. В прямом эфире гонки в Украине покажут UA: Перший, UA:Біатлон, Евроспорт.

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Нельзя не отметить, что возвращается в Кубок мира Елена Пидгрушная, которая была на пьедестале в Кубке IBU, а вот Анастасия Меркушина отправилась в обратном направлении. В прошлом году Хохфильцен оказался для Украины безмедальным, а лучшей в спринте у женщин оказалась как раз Пидгрушная – 27 место. У мужчин 26-м пробежал Артем Прима. Прошлогодними победителями австрийского спринта стали итальянка Доротея Вирер и норвежец Йоханнес Бе.

Пятница, 13 декабря

Спринт. Женщины. 12:30. Сборная Украины

1. Валя Семеренко

19. Юлия Джима

44. Вита Семеренко

54. Дарья Блашко

84. Елена Пидгрушная

Спринт. Мужчины. 12:30. Сборная Украины

5. Артем Прима

30. Дмитрий Пидручный

43. Антон Дудченко

63. Руслан Ткаленко

105. Артем Тищенко

Напомним, перед зимней частью сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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