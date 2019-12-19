Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,41
26,02

Кубок мира по биатлону: где смотреть мужской спринт на искусственном снегу французских Альп

19 декабря, 10:15

Сложной во Франции считается первая половина трассы и непросто будет последним номерам

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: AFP

Реклама

Сегодня, 19 декабря, в живописном французском городке Анси Ле-Гран-Борнан стартует третий этап Кубка мира по биатлону. Откроет его мужской спринт. Ранее мы писали, что Сергей Семенов выиграл коронную индивидуалку на Кубке IBU. Начало спринта в 15:15 по Киеву. В прямом эфире гонку покажут UA:Перший, UA:Біатлон, Eafangames, Евроспорт, Евроспорт 2, Матч ТВ, Беларусь 5.

До последнего не было уверенности, что соревнования пройдут именно во французских Альпах, где катастрофически не хватало снега. Было даже предложение провести два этапа подряд в австрийском Хохфильцене, но французы пообещали, что снег будет, и сдержали слово. Мы уже сообщали, как французы боролись с природой, чтобы принять Кубок мира по биатлону.

"В Анси много искусственного снега, его хватит для всех стартов этапа, – заверил главный тренер мужской сборной Юрай Санитра. – Спортсмены после перелета физически чувствуют себя хорошо".

Читайте также: Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона

О нюансах трассы во Франции и работе на искусственном снегу рассказал наш капитан Дмитрий Пидручный, который на прошлом этапе в Хохфильцене выступил в спринте очень неплохо, став в итоге девятым. А в общем зачете Кубка мира Дмитрий идет 18-м.

"Рельеф трассы – рабочий. Сложной является первая половина – почти постоянно идет в подъем и маленькие спуски. Вторая часть имеет больше спусков – возвращаешься к стрельбищу и можно отдохнуть, – отметил Пидручный, на которого у Украины сегодня основная надежда. – Перед подходом к стрельбищу есть небольшой подъемчик и дальше спуск, то есть подход достаточно легкий. Думаю, все будут быстро стрелять. Техника прохождения поворотов здесь сыграет важную роль, так как их достаточно много. Можно как выиграть, так и проиграть. Есть также несколько мостиков, которые тоже надо уметь правильно проехать.

Касательно разницы между натуральным и искусственным снегом, то первый не так быстро разбивается, не становится зернистым. На первой тренировке было достаточно тепло – +7. Трасса была вся разбита – каша. Надеюсь, что перед гонкой ее посыплют селитрой и она будет держаться вместе. Конечно, для последних стартовых номеров будет не очень здорово".

Кубок мира. Анси
Четверг. 19 декабря
Спринт. Мужчины (15:15)
1. Дмитрий Подручный
26. Артем Прима
40. Антон Дудченко
54. Руслан Ткаленко
92. Артем Тищенко

Смотрите также, как мужская сборная Украины финишировала шестой в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

где смотреть спринт Кубок мира по биатлону Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону Юрай Санитра

Источники: Сегодня|Спорт , UA:Біатлон

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все гонки короля зимнего спорта! Полное расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020
Все гонки короля зимнего спорта! Полное расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020Биатлон
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВ
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВДругие
Кубок мира по биатлону: где смотреть мужскую эстафету и женский пасьют
Кубок мира по биатлону: где смотреть мужскую эстафету и женский пасьютБиатлон
Беги, Лена, беги! После падения на 10 место Пидгрушная едва не вытянула Украину на пьедестал
Беги, Лена, беги! После падения на 10 место Пидгрушная едва не вытянула Украину на пьедесталБиатлон
Украинские биатлонисты с непонятным штрафом провалили эстафету в Хохфильцене
Украинские биатлонисты с непонятным штрафом провалили эстафету в ХохфильценеБиатлон
Суперзвезда российского спорта – против РФ:
Суперзвезда российского спорта – против РФ: "Я полностью на стороне ВАДА"Другие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...