Кубок мира по биатлону: где смотреть мужской спринт на искусственном снегу французских Альп

Дмитрий Пидручный / Фото: AFP

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Сегодня, 19 декабря, в живописном французском городке Анси Ле-Гран-Борнан стартует третий этап Кубка мира по биатлону. Откроет его мужской спринт. Ранее мы писали, что Сергей Семенов выиграл коронную индивидуалку на Кубке IBU. Начало спринта в 15:15 по Киеву. В прямом эфире гонку покажут UA:Перший, UA:Біатлон, Eafangames, Евроспорт, Евроспорт 2, Матч ТВ, Беларусь 5.

До последнего не было уверенности, что соревнования пройдут именно во французских Альпах, где катастрофически не хватало снега. Было даже предложение провести два этапа подряд в австрийском Хохфильцене, но французы пообещали, что снег будет, и сдержали слово. Мы уже сообщали, как французы боролись с природой, чтобы принять Кубок мира по биатлону.

"В Анси много искусственного снега, его хватит для всех стартов этапа, – заверил главный тренер мужской сборной Юрай Санитра. – Спортсмены после перелета физически чувствуют себя хорошо".

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О нюансах трассы во Франции и работе на искусственном снегу рассказал наш капитан Дмитрий Пидручный, который на прошлом этапе в Хохфильцене выступил в спринте очень неплохо, став в итоге девятым. А в общем зачете Кубка мира Дмитрий идет 18-м.

"Рельеф трассы – рабочий. Сложной является первая половина – почти постоянно идет в подъем и маленькие спуски. Вторая часть имеет больше спусков – возвращаешься к стрельбищу и можно отдохнуть, – отметил Пидручный, на которого у Украины сегодня основная надежда. – Перед подходом к стрельбищу есть небольшой подъемчик и дальше спуск, то есть подход достаточно легкий. Думаю, все будут быстро стрелять. Техника прохождения поворотов здесь сыграет важную роль, так как их достаточно много. Можно как выиграть, так и проиграть. Есть также несколько мостиков, которые тоже надо уметь правильно проехать. Касательно разницы между натуральным и искусственным снегом, то первый не так быстро разбивается, не становится зернистым. На первой тренировке было достаточно тепло – +7. Трасса была вся разбита – каша. Надеюсь, что перед гонкой ее посыплют селитрой и она будет держаться вместе. Конечно, для последних стартовых номеров будет не очень здорово".

Кубок мира. Анси

Четверг. 19 декабря

Спринт. Мужчины (15:15)

1. Дмитрий Подручный

26. Артем Прима

40. Антон Дудченко

54. Руслан Ткаленко

92. Артем Тищенко

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