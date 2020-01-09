Кубок мира по биатлону: где смотреть первый женский спринт в 2020 году

Сегодня, 9 января, в немецком Оберхофе состоится первый этап Кубка мира по биатлону в 2020 году и четвертый в этом сезоне. В 15:30 по киевскому времени на старт спринтерской гонки выйдут женщины. В Украине в прямом эфире гонку покажут UA:Перший и UA:Біатлон, также ее можно смотреть на телеканалах Eafangames, Евроспорт, Евроспорт 2, Матч ТВ, Беларусь 5.
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Как сообщил тренер украинской сборной Валерий Лесников, Дарья Блашко пропустит гонки этапа в Оберхофе из-за простуды. Остальные все сильнейшие биатлонистки готовы выйти на старт, в том числе Елена Пидгрушная, которая в этом году уже выиграла индивидуальную гонку на Кубке Австрии. Сейчас капитан нашей сборной, несмотря на пропуск первого этапа, расположилась выше остальных украинок в общем зачете Кубка мира – 17-я позиция. На таком же месте Пидгрушная и в зачете спринтов, Валя Семеренко – 23-я.
В Оберхофе сегодня обещают до шести градусов тепла и дождь.
Кубок мира. 4 этап. Оберхоф
Спринт. Женщины. 15:30
6. Юлия Джима
41. Валя Семеренко
51. Елена Пидгрушная
57. Вита Семеренко
90. Анастасия Меркушина
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