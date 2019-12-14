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Кубок мира по биатлону: где смотреть женскую эстафету, где у Украины одни чемпионки, и мужской пасьют

14 декабря, 11:29

В состав женской "золотой" команды вернулась ее капитан Елена Пидгрушная

Юлия Джима

Юлия Джима / Фото: Reuters

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Сегодня, 14 декабря, в австрийском Хохфильцене второй этап Кубка мира по биатлону продолжат женская эстафета и гонка преследование у мужчин. Прямые трансляции на телеканалах UA:Перший, Евроспорт 1. Ранее мы давали комментарий Вали Семеренко после спринта: "После такой тяжелой гонки никаких мыслей в голове не осталось".

Женская эстафета начнется в 12:30 по киевскому времени. В ней Украина выступит золотым олимпийским составом2014 года. Правда, порядок выхода на дистанцию будет несколько иной. Начнут гонку сестры Семеренко, третьей побежит Юлия Джима, которая в этом сезоне уже взяла "серебро" в индивидуальной гонке, а финишировать будет капитан Елена Пидгрушная.

Хохфильцен. Кубок мира
Суббота, 14 декабря
Эстафета. Женщины. 12:30
9-1. Вита Семеренко
9-2. Валя Семеренко
9-3. Юлия Джима
9-4. Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная / Фото: AFP

Елена, которая вернулась на Кубок мира после проблем со здоровьем, накануне в спринте показала лучший ход. Пидгрушная допустила промах на стойке, но заняла 12 место.

"Конечно, у Лены было преимущество, ведь она только приехала с гор. Лена очень хорошо подготовилась в горах и сейчас показала достойный результат, чувствует себя прекрасно. Пробежала свой фирменный последний круг, если бы не промах могла бы рассчитывать на медаль", – отметил президент ФБУ Владимир Брынзак.

В мужском пасьюте, который начнется в 15:55, мы рассчитываем, прежде всего, на Дмитрия Пидручного, который завершил спринт девятым. Украинский капитан проиграл победителю, норвежцу Йоханнесу Бе, 38 секунд.

Хохфильцен. Кубок мира
Суббота, 14 декабря
Гонка преследование. Мужчины. 15:55
9. Дмитрий подручных +0,38
28. Антон Дудченко 1,16
60. Артем Прима +2,11

Ранее мы давали полное расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020.

Смотрите также, как мужская сборная Украины финишировала шестой на этапе Кубка мира в Эстерсунде

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Источники: Сегодня|Спорт , XSport

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