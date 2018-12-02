Кубок мира по биатлону: расписание этапа в Поклюке

Сегодня в словенской Поклюке стартует новый биатлонный сезон. В первый день будут разыграны два комплекта наград. В одиночном миксте и смешанной эстафете.

Сборная Украины выставила такие составы:

Одиночный микст – Анастасия Меркушина, Артем Тищенко

Смешанная эстафета – Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов, Артем Прима



В Украине биатлонные гонки в этом сезоне можно будет смотреть сразу на трех каналах: "Первом UA", "Спорт 1", "Евроспорт".

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону

Воскресенье, 2 декабря

13:00 Одиночный микст

15:30 Смешанная эстафета

Среда, 5 декабря

15:15 Индивидуальная гонка на 20 км, мужчины

Четверг, 6 декабря

15:15 Индивидуальная гонка на 15 км, женщины

Пятница, 7 декабря

15:15 Спринт на 10 км, мужчины

Суббота, 8 декабря

15:15 Спринт на 7,5 км, женщины

Воскресенье, 9 декабря

12:15 Гонка преследования на 12,5 км, мужчины

15:55 Гонка преследования на 10 км, женщины

Ранее мы писали, что в сборной Украины произошла замена: перед стартом Кубка мира по биатлону заболел капитан.