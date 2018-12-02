Кубок мира по биатлону: расписание этапа в Поклюке
Биатлонный сезон стартует с двух эстафетных гонок
Сегодня в словенской Поклюке стартует новый биатлонный сезон. В первый день будут разыграны два комплекта наград. В одиночном миксте и смешанной эстафете.
Сборная Украины выставила такие составы:
Одиночный микст – Анастасия Меркушина, Артем Тищенко
Смешанная эстафета – Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов, Артем Прима
В Украине биатлонные гонки в этом сезоне можно будет смотреть сразу на трех каналах: "Первом UA", "Спорт 1", "Евроспорт".
Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону
Воскресенье, 2 декабря
13:00 Одиночный микст
15:30 Смешанная эстафета
Среда, 5 декабря
15:15 Индивидуальная гонка на 20 км, мужчины
Четверг, 6 декабря
15:15 Индивидуальная гонка на 15 км, женщины
Пятница, 7 декабря
15:15 Спринт на 10 км, мужчины
Суббота, 8 декабря
15:15 Спринт на 7,5 км, женщины
Воскресенье, 9 декабря
12:15 Гонка преследования на 12,5 км, мужчины
15:55 Гонка преследования на 10 км, женщины
Ранее мы писали, что в сборной Украины произошла замена: перед стартом Кубка мира по биатлону заболел капитан.
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