Курьез дня: шведская биатлонистка вышла на эстафету без винтовки

Линн Перссон вынуждена была искать оружие за полторы минуты до старта гонки

Перссон на дистанции. Фото: AFP

Курьез дня: шведская биатлонистка вышла на эстафету без винтовки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d66/8fb/5c8d668fbeded.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d66/8fb/5c8d668fbeded.jpg 2019-03-16T23:10:00+02:00 Биатлон Линн Перссон вынуждена была искать оружие за полторы минуты до старта гонки

Шведская биатлонистка Линн Перссон забыла надеть винтовку на старт эстафеты во время чемпионата мира в Эстерсунде. Спортсменка уже стояла на старте, когда обнаружила, что она без оружия. За полторы минуты до гонки Перссон покинула стартовое поле в поисках винтовки.

"Раньше такого никогда не случалось. Теперь я, наверное, буду проверять по два-три раза перед стартом, взяла ли я ее. Я сняла винтовкувместе с курткой. Перед стартом я не совсем поняла, что произошло. Но она была недалеко", – сказала Перссон.

Напомним, что сегодня на чемпионате мира по биатлону женская сборная Украины завоевала бронзовую медаль в эстафете. За Украину бежали Вита и Валя Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина. "Золото" у Норвегии, "серебро" – у Швеции.

Интересно, что Валя бежала на заключительном, четвертом этапе, использовала два дополнительных патрона и на финише слишком рано начала праздновать, что едва не стоило нашей команде награды. Накатывающая Лаура Дальмайер отстала всего на 0,5 секунды.

Ранее на мировом первенстве наша мужская сборная завоевала историческую медаль. Чемпионом мира стал Дмитрий Пидручный. Украинец финишировал первым в гонке преследования.

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