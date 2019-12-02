Легендарный французский биатлонист может завершить карьеру в этом году

Как говорится, найдите 10 отличий / Фото: AFP

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Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился ожиданиями от начала сезона-2019/2020.

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"Перед началом прошлого сезона я строил много планов и чувствовал себя превосходно. Но что-то пошло не так и я не смог выиграть. Этим летом я сказал себе: "Не нужно заглядывать так далеко". Надеюсь, этот подход сработает. Нужно оставаться сконцентрированным на том, что необходимо сделать сейчас. В новом сезоне буду больше прислушиваться к самому себе", – рассказал спортсмен.

Француз также отметил, что этот сезон станет одним из последних в его карьере.

"Я стараюсь не говорить об этом вслух. Понимаю, что это один из моих последних сезонов. Не исключено, что это или последний, или третий с конца, если карьера продолжится до Олимпиады-2022. Но пока нет такого чувства, что возможно я бегу в последний раз в том или другом месте", – отметил Фуркад.

Отметим также, что перед стартом зимней части сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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