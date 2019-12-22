Лидер сборной Украины назвал причину неудачи в биатлонном масс-старте в Анси

Дмитрий Пидручный упал после столкновения с соперником, потерял время и повредил лыжи

Спасший Украину от позора Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Реклама

Сегодня во Франции гонками с массовым стартом закрылся третий этап Кубка мира по биатлону. Украинцы выступили не очень удачно, расположившись далеко от призеров. У женщин Елена Пидгрушная в масс-старте финишировала 19-й, у мужчин Дмитрий Пидручный – 23-м.

Капитан сборной Украины рассказал, почему выступил не наилучшим образом:

"Я еще не понял, что конкретно случилось на первом круге. Когда я начал упираться в другого биатлониста, я сделал шаг влево и попал на свежий снег. Лыжи просто остановились, и сзади на меня наехал австриец. Я просто понесся вперед, ничего не мог сделать. Упал, оторвались крепления. Пока понял, что случилось, встал, надел лыжи. Не знаю, сколько времени потерял. Думаю, немало. Лыжи были побитые, это тоже могло повлиять на бег. Также перебил дыхание, сразу стало все болеть: спина, руки. Гонка пошла уже не так, как надо. Допустил два промаха на стойке. Стрелял лучше, чем вчера. Но тяжело было собраться после падения".

Ранее Пидручный рассказывал о проблемах со стрельбой. После выступления в Анси он уже задумался о будущих этапах:

"Физическим состоянием я доволен. Нужно работать со стрельбой, улучшить показатели. Может, немного уменьшить скорость стрельбы в сторону точности. А то я после каждой гонки лидер среди скорострельности, но также лидер и среди количества промахов".

Узнайте полное расписание Кубка мира сезона 2019/20.

Смотрите сюжет о том, что Украина пробилась в топ-6 стран на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама