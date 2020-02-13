Лидер сборной Украины по биатлону не строит медальных планов на чемпионат мира

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

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Сегодня наконец открывается самый ожидаемый спортивный старт зимы для украинских болельщиков – чемпионат мира по биатлону. Пройдет он в итальянском Антхольце-Антерсельве. К слову, читайте все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав сборной Украины.

Перед стартом лидер украинской команды Дмитрий Пидручный рассказал о готовности к мировому форуму:

"Касательно здоровья: вроде все в порядке, ничего не беспокоит. Настроение боевое, готовимся бороться за самые высокие места. Что касается ожиданий, то никаких медальных планов или конкретных мест не ставлю. Главное – справиться с эмоциями и показать то, что на что мы способны, к чему готовились. Акклиматизация? Посмотрим по первым стартам. У нас не было выступлений две недели, контрольные старты также не делали. Уже через гонки будем видеть, в какой мы форме. Я на каждой дистанции выкладываюсь на полную и стараюсь показать свой максимум. Со стрельбой каких-то особых проблем или "завалов" нет, однако тут постоянный ветер – с ним, бывает трудно, справиться".

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Также тернополянин добавил об условиях в Италии: "Погода в Антхольце – не из простых: ветер с порывами то справа, то слева. А вот трасса в идеальном состоянии, натуральный снег. Думаю, во время гонок трасса тоже будет отлично готова".

Начнется смешанная эстафета в четверг в 15:45.

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