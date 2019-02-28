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Лидера Кубка мира по биатлону Йоханнеса Бё дисквалифицировали

Сегодня, 10:52

Норвежский биатлонист лишен семи тысяч евро за четвертое место в гонке преследования

Йоханнес Бё наказан
Йоханнес Бё наказан. Фото: AFP
Лидера Кубка мира по биатлону Йоханнеса Бё дисквалифицировали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7a1/54e/5c77a154ef7fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7a1/54e/5c77a154ef7fb.jpg Биатлон Норвежский биатлонист лишен семи тысяч евро за четвертое место в гонке преследования

Международный союз биатлонистов сообщил о снятии с норвежца Йоханнеса Бё очков, заработанных за четвертое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Лидер общего зачета Кубка мира лишился 43 очков, а также передаст семь тысяч евро призовых в пользу биатлонистов, которые заняли места ниже его.

Бё ранее проинформировал IBU о том, что на последнем огневом рубеже в гонке он совершил четыре выстрела вместо пяти. Один патрон был найден в магазине винтовки норвежца.

Ранее мы писали, что Йоханнес Бё досрочно выиграл малый Хрустальный глобус. Норвежский биатлонист стал недосягаемым в спринтерских соревнованиях. 

Напомним, что шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон признался в телефонной зависимости. "Некоторые говорят, что я очень завишу от телефона. Большая часть программ на нем это соцсети. Теперь есть возможность следить за экранным временем, которое у меня составляет в среднем шесть часов в день. Это слишком много и нужно снизить этот показатель", – заявил Самуэльссон. 

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Тег биатлон, Кубок мира по биатлону, Йоханнес Бе

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sport24.ru

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