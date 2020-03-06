Лидеры сборной Украины по биатлону выйдут в пятницу на спринт на этапе Кубка мира в Чехии

Гонка начнется в Новем Месте на Мораве в 18:30 по киевскому времени

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове Место продолжится в пятницу одной гонкой. Сегодня мужчины выйдут на спринтерскую дистанцию 10 км с двумя огневыми рубежами. Напомним, Кубок мира в Чехии пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса.

Наша мужская команда, как и женская накануне, выставляет всех своих сильнейших биатлонистов. Дмитрий Пидручный уйдет на дистанцию уже под номером 5, далее – Артем Прима (№15), Сергей Семенов (№46), Антон Дудченко (№69) и Руслан Ткаленко (№103). Стартует гонка в 18:30. Всего в заявочном протоколе числятся 109 спортсменов.

Открылись соревнования вчера. Лучшая из украинок, Валентина Семеренко заняла 12-е место в спринте в Нове Место.

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Всего в Чехии за четыре дня проведут шесть гонок. В субботу состоятся две классические эстафеты (женская и мужская), а в воскресенье – элитные масс-старты.

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