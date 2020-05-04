Лучший биатлонист мира объявил, в каком году он окончательно порвет со спортом

Норвежец Йоханнес Бе, которому вот уже несколько лет нет равных на планете, завершит карьеру после Игр-2026

Лучший биатлонист на планете, 10-кратный чемпион мира Йоханнес Бе заявил, что уйдет из спорта после Олимпиады 2026 года в Италии. На тот момент норвежцу будет 33 года. Ранее, провожая из спорта, партнеры уронили биатлониста Мартена Фуркада.

"Буду выступать до 2026 года, а потом завершу карьеру, – заявил каналу TV2 норвежец Йоханнес Бе. – Думаю, эти годы пройдут быстро. Моя мотивация с каждым днем становится все сильнее и сильнее. Считаю, что Олимпиада в Италии в 2026 году будет потрясающей. О том, чтобы уйти раньше, не может быть и речи. 33 года – подходящее время, чтобы завершить карьеру. Не планирую выступать до 40 лет, как Бьорндален"

Йоханнес Бё и его жена / Фото: Twitter

Реклама

Читайте также: Биатлонистка Пидгрушная рассказала, как она относится к тому, что ее называют "грушей"

Напомним, что в 2018 году Йоханнес Бе стал олимпийским чемпионом Пхенчхана, выиграв индивидуальную гонку. Также он становился победителем общего зачета в двух последних сезонах Кубка мира.

Ранее были опубликованы заработки звезд биатлона на ЧМ-2020 в Италии. У мужчин самые большие призовые достались как раз Йоханнесу Бе, пополнившему свой счет на 90,5 тыс евро.

Смотрите, как украинские биатлонисты завершили сезон 2019/20

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама