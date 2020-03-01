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Лучший из худших: украинский биатлонист стал 18-м в гонке преследования на чемпионате Европы

1 марта, 12:29

В "пасьюте" от Украины в Беларуси выступил только Сергей Семенов

Ни дня кого не секрет, что чемпионат Европы по биатлону – соревнование для спортсменов второго эшелона. Однако и здесь украинским мужчинам с трудом удается побороться за медали, да и то усилиями только капитана Дмитрия Пидручного. Турнир проходит на этой неделе в белорусских Раубичах. Вчера мы сообщали, что Семенов стал 22-м в спринте на чемпионате Европы.

Наши тренеры решили несильно "убиваться" на тяжелой трассе и выставили на воскресную гонку преследования на 12,5 км только ветерана Сергея Семенова. Руслан Ткаленко вчера в спринтерской гонке был 33-м, а Богдан Цымбал и Антон Дудченко не попали даже в топ-60.

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Сегодня Семенов сделал в "пасьюте" пять промахов и проехал из-за этого 750 лишних метров дистанции. В итоге он финишировал 18-м с отставанием от победителя в 2 минуты 18 секунд. А на пьедестал поднялись белорус Бочарников и норвежцы Легрейд и Баккен.

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Напомним, украинки не взяли медаль в спринте на чемпионате Европы по биатлону. Женское преследование начнется в Раубичих в 13:30.

Смотрите падение Дмитрия Пидручного в спринтерской гонке чемпионата мира

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

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Беларусь биатлон Сергей Семенов сборная Украины по биатлону чемпионат Европы по биатлону

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