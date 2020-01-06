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Лучший украинский биатлонист не выступит в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

6 января, 20:00

Дмитрия Пидручного тренеры отпустили домой в связи с рождением сына

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный пропустит первую гонку этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Соревнования начнутся 9 января женским спринтом, а на следующий день проведут и мужскую короткую гонку. Как мы писали, у Дмитрия Пидручного родился сын. 4 января жена Ольга родила ему сына Владимира. Также у пары есть дочь Ирина.

Старший тренер мужской команды Юрай Санитра предоставил Пидручному три дня отпуска, чтобы он мог навестить новорожденного сына. Дмитрий уже отправился в Тернополь, а вернуться в расположение сборной он должен 10 января. В этот день как раз и состоится мужской спринт, но лучший украинский биатлонист его пропустит.

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Участие Пидручного в субботней эстафете 4х7,5 км пока остается под вопросом. Это решат уже по возвращении Димы в лагерь команды. А вот в воскресной элитной гонке с массовым стартом на 15 км наш лидер точно выступит.

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К слову, сегодня, 6 января, украинцы покидают тренировочный лагерь в австрийском Хохфильцене и перебираются в Оберхоф.

Смотрите, как Украина оказалась среди 26 стран-участниц этапа Кубка мира в Эстерсунде на шестом месте

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Источник: UA:Біатлон

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