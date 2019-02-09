Лукашенко готов дать биатлонисткам пулеметы, чтобы они "не позорили страну"

Президент Беларуси подверг критике выступление белорусских биатлонистов на этапе Кубка мира в Кэнморе

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Getty Images

Лукашенко готов дать биатлонисткам пулеметы, чтобы они "не позорили страну" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ef8/6eb/5c5ef86eb5957.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ef8/6eb/5c5ef86eb5957.png 2019-02-09T17:58:04+02:00 Биатлон Президент Беларуси подверг критике выступление белорусских биатлонистов на этапе Кубка мира в Кэнморе

Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг резкой критике выступление белорусских биатлонистов в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Канаде, отметив, что "такого позора еще не было". Женская сборная Беларуси была снята с гонки в середине третьего этапа из-за отставания на круг, в результате она заняла 16-е место. В мужской эстафете белорусы показали 12-й результат. Отметим, что сборная Украины также провалила женскую эстафету, заняв 14-е место.

"Это позор. Такого позора еще не было", – сказал Лукашенко. По словам главы государства, он обсуждал выступление белорусских биатлонистов с олимпийскими чемпионками Дарьей Домрачевой и Надеждой Скардино. "Я сказал Даше и Наде – надо возвращаться обратно", – отметил Лукашенко.

Он также заверил, что для спортсменов высокого уровня в стране не пожалеют средств на лучшую мировую экипировку. "Мы им купим и тысячу пар (лыж – ред.), и выберем лучшие. Главное, чтобы они бегали, и винтовки им дадим, пулеметы... Что угодно, только чтобы они занимались и бегали, и не позорили страну, как наши биатлонисты выступают в этом году", – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко неоднократно критиковал состояние дел в Беларуси в зимних видах спорта, в том числе в хоккее и биатлоне. По итогам прошедшей в Южной Корее Олимпиады он заявил, что от "позора… хотелось бы спрятаться куда-то под веник, под плинтус заползти". Кроме того, сборная Беларуси по хоккею по итогам чемпионата мира в Дании потеряла место в элитном дивизионе, где неизменно играла с 2005 года.

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