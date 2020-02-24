Мартен Фуркад намекнул на скорое завершение карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад подвел итоги чемпионата мира-2020. В Антхольце Фуркад завоевал два золота в индивидуальной гонке и эстафете и бронзу в спринте.

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"Это был отличный чемпионат. Я доволен и атмосферой, и спортивными результатами. Тут отличное место для проведения соревнований, был хороший натуральный снег, потрясающая природа, ну и в каждой гонке была красивая борьба. За все это мы и любим биатлон. Но больше всего мне, конечно же, запомнится победа в эстафете вместе с соотечественниками. Она очень много значит, для меня и показывает высокий уровень сборной Франции. У нашей мужской команды никогда ранее не было такого успешного чемпионата.

Не исключено, что это был мой последний чемпионат мира, но все важные решения я буду принимать по окончании сезона. А пока мне надо сфокусироваться на борьбе с Йоханнесом за "Большой хрустальный глобус", – сказал Фуркад.