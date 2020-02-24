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Мартен Фуркад намекнул на скорое завершение карьеры

24 февраля, 14:26

Пока французский биатлонист готовится к борьбе за "Большой хрустальный глобус"

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад подвел итоги чемпионата мира-2020. В Антхольце Фуркад завоевал два золота в индивидуальной гонке и эстафете и бронзу в спринте.

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"Это был отличный чемпионат. Я доволен и атмосферой, и спортивными результатами. Тут отличное место для проведения соревнований, был хороший натуральный снег, потрясающая природа, ну и в каждой гонке была красивая борьба. За все это мы и любим биатлон. Но больше всего мне, конечно же, запомнится победа в эстафете вместе с соотечественниками. Она очень много значит, для меня и показывает высокий уровень сборной Франции. У нашей мужской команды никогда ранее не было такого успешного чемпионата.

Не исключено, что это был мой последний чемпионат мира, но все важные решения я буду принимать по окончании сезона. А пока мне надо сфокусироваться на борьбе с Йоханнесом за "Большой хрустальный глобус", – сказал Фуркад.

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Напомним, накануне благодаря Пидгрушной Украина взяла "бронзу" в женской эстафете – эта медаль стала единственной для нашей сборной на чемпионате мира.

Смотрите, как Украину награждали "бронзой" биатлонного чемпионата мира

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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Источник: biathlon.com.ua

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