Мартен Фуркад превзошел легендарного биатлониста Бьорндалена

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал обладателем Большого хрустального глобуса в сезоне-2017/18 Кубка мира по биатлону. Победу в общем зачете биатлонист обеспечил благодаря выигрышу спринта на заключительном этапе в Тюмени. Его главный преследователь – норвежец Йоханнес Бе – занял 14-е место.

Несмотря на то, что отставание Бе от Фуркада составляет 82 балла, а в оставшихся гонках можно набрать 120, норвежец точно не дотянется до Большого хрустального глобуса. В итоговый зачет не идут два худших результата в сезоне. У Фуркада гарантированно спишется пропущенный спринт в Контиолахти и худший результат в оставшихся гонках (если француз дважды будет на подиуме, то обнулятся 48 очков за одну из бронзовых гонок). Таким образом, даже пропустив гонку преследования и масс-старт, Фуркад не опустится ниже отметки 1056 баллов. Бе же в случае двух побед потеряет 49 баллов (за 19-е и 14-е места) и получит максимум 1045 очков.

Для Мартена Фуркада это седьмая подряд победа в общем зачете Кубка мира. Также он сегодня выиграл и Малый хрустальный глобус в спринте, обойдя Йоханнеса Бе всего на два очка. Кроме того, в нынешнем сезоне Фуркад стал победителем зачета индивидуальных гонок (четвертый раз в карьере), а также лидирует в зачетах масс-старта и гонки преследования. В обеих дисциплинах биатлонистам осталось провести по одной гонке в Тюмени.

Таким образом, Фуркад установил рекорд по количеству побед в общем зачете Кубка мира, обойдя достижение Уле-Айнара Бьорндалена, шесть раз выигрывавшего Большой хрустальный глобус. По четыре победы – у Рафаэля Пуаре и Франка Ульриха. Рекорд у женщин – шесть побед – принадлежит шведке Магдалене Форсберг.

Отметим, что общий зачет Кубка наций выиграла сборная Норвегии.