Медаль украинки станет неожиданностью: прогноз букмекеров на индивидуальную гонку чемпионата мира

Котировки букмекеров на женскую индивидуальную гонку чемпионата мира

Ханна Эберг. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Во вторник, 18 февраля, в итальянском Антхольц-Антерсельве пройдет женская индивидуальная гонка чемпионата мира по биатлону 2020 года. Старт гонки намечен на 15:15 по киевскому времени. Смотреть индивидуальную гонку у женщин можно онлайн с помощью нашей трансляции.

Где смотреть женскую индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

Главными фаворитками индивидуальной гонки являются норвежка Ханна Эберг и итальянка Доротея Вирер. Коэффициент на то, что кто-то из них победит, сегодня равняется 4.70. Замыкает тройку претендентов Марте Олсбю-Ройселанн – 6.50.

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Наивысший коэффициент на победу среди украинок у Юлии Джимы (25.00) – она 11-я фаворитка гонки. Шансы других наших соотечественниц победить в гонке оцениваются следующим образом:

Вита Семеренко – 70.0

Валя Семеренко – 100.0

Анастасия Меркушина – 125.0

Не много шансов у наших биатлонистках побороться за медали другого достоинства. Вероятность того, что Юлия Джима попадет в ТОП-3, оценивается коэффициентом 9.00, у остальных украинок шансы еще меньше: Вита Семеренко – 23.00, Валя Семеренко – 33.00, Анастасия Меркушина – 40.0.

К слову, попасть в первую тройку, помимо уже упомянутых Эберг, Вирер (2.20) и Олсбю-Ройселанн (3.00), имеют неплохие шансы Тириль Экхофф и Дениз Херрман (обе – по 3.30).

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