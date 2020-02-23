Медальный зачет чемпионата мира по биатлону: Украина выступила в два раза хуже, чем год назад

По итогам мирового первенства в Италии, наша команда разделила с Австрией и Швецией 8-10 места

Сборная Украины по биатлону заняла 8-е место в медальном зачете чемпионата мира, который в воскресенье завершился в итальянском Антхольце. Напомним, в заключительных гонках соревнований украинцы оказались далеко за чертой призеров. Лучший результат в мужском масс-старте из наших показал Артем Прима, ставший 20-м.

Тогда как в женском масс-старте Елена Пидгрушная оказалась на 24-й строчке. Так далеко ее отбросил двухминутный "бонус" за то, что после промаха на последней стрельбе Елена забыла пробежать штрафной круг.

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Таким образом единственной наградой Украины на биатлонном ЧМ-2020 стала "бронза" в женской эстафете, добытая благодаря все той же Пидгрушной. С помощью этой медали украинская команда попала в ТОП-10 стран на этом чемпионате, разделив 8-10 места с Австрией и Швецией, в активе которых также по одной "бронзе".

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

А выиграла медальный зачет соревнований Норвегия, завоевавшая 11 медалей – 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые.

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Медальный зачет ЧМ-2020 по биатлону

Отметим, что на предыдущем чемпионате мира, в 2019-м, Украина в медальном зачете заняла пятое место благодаря "золоту" Дмитрия Пидручного в пасьюте и "бронзе" женской команды в эстафете. Стало быть, по сравнению с предыдущим мировым первенством, наша команда "просела" в два раза.

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