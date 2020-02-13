Меркушина: "Если бы ставка Пидручного сработала, то он мог бы и за победу бороться"

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Реклама

Сборная Украины упустила шанс завоевать бронзовую медаль в первой гонке чемпионата мира по биатлону. В последней стрельбе смешанной эстафеты Дмитрий Пидручный заработал штрафной круг и в итоге финишировал пятым. Тем не менее, его партнеры по команде поддержали лидера команды.

Читайте также: Пидручный – о роковой ошибке в эстафете: "Все подсказывали – рискуй. Я и рискнул..."

"Я считаю, что Дима – большой молодец, и сделал все абсолютно правильно. И лично я в аналогичной ситуации поступила бы так же. Теоретически можно было поберечься, прийти поспокойней, начать помедленней стрелять… Но и это не дает гарантий точной стрельбы. Возможно, и получилось бы получше. Ну и были бы мы четвертыми, а на чемпионате мира главное – медаль. Но Дима поставил на эту стрельбу все. И, судя по тому, что промахивались даже лидеры, если бы эта ставка сработала, то он мог бы и за победу бороться. Это очень смело и, я считаю, правильно, потому что таков современный биатлон – надо рисковать", – сказала Анастасия Меркушина.

Что касается своего участия в гонке, то Настя осталась довольна выступлением. Она призналась, что немного нервничала, но все же ей было привычно выступать на стартовом этапе эстафеты.

"Я старалась идти на максимуме. Может быть, не все получилось уж совсем супер, но для первой гонки – неплохо. Да, не получилось удержаться второй, как вышла с рубежа. Но получилось прийти в группе и, думаю, Юле тоже комфортней было в группе бежать. Надеюсь, с каждой следующей гонкой буду только добавлять. Старалась собраться, сконцентрироваться на рубеже, на тех моментах, которые мне удавались лучше всего. Ну и мы проделали очень большую работу над ошибками на сборе перед чемпионатом мира. И сейчас я нашла свой ритм. Надеюсь, смогу его сохранить", – добавила биатлонистка.

Ранее мы писали, что украинская биатлонистка не доехала на чемпионат мира в Италию. Тренеры решили, что Юлии Журавок стоит проверить силы на Кубке IBU.

Смотрите, как украинки попадали в топ-6 на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде:

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама