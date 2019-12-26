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Меркушина-младшая "поджимает" сестру: Александра установила рекорд Украины в спринте

26 декабря, 18:18

Александра Меркушина выиграла спринт взрослого чемпионата страны

Александра Меркушина

Александра Меркушина / Фото: biathlon.com.ua

На чемпионате Украины по биатлону состоялся женский спринт, который прошел на учебно-спортивной базе "Тысовец".

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14-летняя украинка Александра Меркушина с одним промахом завершила гонку первой с результатом 20:38,1 минуты, что сделало ее самой молодой победительницей взрослых чемпионатов Украины.

1. Александра Меркушина – 20:38,1 (1+0)

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2. Любовь Кипяченкова – +58,8 (0+2)

3. Валерия Дмитренко – +1:38,6 (0+1)

4. Юлия Городна – +2:13,9 (2+1)

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5. Екатерина Свинаренко – +2:16,2 (0+0)

6. Елена Городна – +2:21,9 (1+2)

Александра Меркушина – младшая сестра Анастасии Меркушиной, которая выступает за основную сборную Украины по биатлону.

Ранее Владимир Брынзак оценил выступлении на старте сезона Елены Пидгрушной и заявил, что "Пидгрушная способна бороться за медали чемпионата мира". После проблем со здоровьем нашей биатлонистке нужно было плавно войти в сезон.

Смотрите сюжет о том, что Пидручный и Меркушина будут представлять Украину в Рождественской гонке в Германии

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биатлон Александра Меркушина

Источник: Сегодня|Спорт

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