Меркушина-младшая "поджимает" сестру: Александра установила рекорд Украины в спринте

На чемпионате Украины по биатлону состоялся женский спринт, который прошел на учебно-спортивной базе "Тысовец".
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14-летняя украинка Александра Меркушина с одним промахом завершила гонку первой с результатом 20:38,1 минуты, что сделало ее самой молодой победительницей взрослых чемпионатов Украины.
1. Александра Меркушина – 20:38,1 (1+0)
2. Любовь Кипяченкова – +58,8 (0+2)
3. Валерия Дмитренко – +1:38,6 (0+1)
4. Юлия Городна – +2:13,9 (2+1)
5. Екатерина Свинаренко – +2:16,2 (0+0)
6. Елена Городна – +2:21,9 (1+2)
Александра Меркушина – младшая сестра Анастасии Меркушиной, которая выступает за основную сборную Украины по биатлону.
Ранее Владимир Брынзак оценил выступлении на старте сезона Елены Пидгрушной и заявил, что "Пидгрушная способна бороться за медали чемпионата мира". После проблем со здоровьем нашей биатлонистке нужно было плавно войти в сезон.
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