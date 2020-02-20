Меркушина пожаловалась на нечестную игру соперниц на чемпионате мира по биатлону

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала 10-е место команды в одиночной смешанной эстафете, которая прошла в итальянском Антхольце в рамках чемпионата мира 2020 по биатлону. Мы провели онлайн смешанной эстафеты с яркими событиями.

"Я не спринтер. Давно знаю, что для меня самые сложные – короткие дистанции. То, что произошло на первом круге – просто нечестная игра некоторых спортсменок. Собственно, и Вирер в раздевалке очень на это жаловалась, потому что сегодня настолько грязно играли некоторые девушки. Ходили по палкам, по лыжам, выталкивали, мостились – это некрасиво, не по-спортивному, так нельзя. Терпела, пыталась отстреляться. Не все, конечно, получилось", – отметил Анастасия. "Немножко завелась на первом выстреле на второй лежке, так и промазала. А на первой стойке передержала первый, поэтому не хватило дыхания на второй. Конечно, это досадные ошибки, но это была такая зажигательная гонка! Такая эмоциональная! Не скажу, что кайфовала, потому выворачивалась на трассе настолько, насколько могла, но этот день мне запомнится надолго", – добавила Меркушина. В тренде "Шахтер" стартует в Лиге Европы: чем два месяца без официальных игр жила команда

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