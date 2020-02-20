Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

Меркушина пожаловалась на нечестную игру соперниц на чемпионате мира по биатлону

20 февраля, 18:36

Украина в одиночной смешанной эстафете финишировала 10-й

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала 10-е место команды в одиночной смешанной эстафете, которая прошла в итальянском Антхольце в рамках чемпионата мира 2020 по биатлону. Мы провели онлайн смешанной эстафеты с яркими событиями.

"Я не спринтер. Давно знаю, что для меня самые сложные – короткие дистанции. То, что произошло на первом круге – просто нечестная игра некоторых спортсменок. Собственно, и Вирер в раздевалке очень на это жаловалась, потому что сегодня настолько грязно играли некоторые девушки. Ходили по палкам, по лыжам, выталкивали, мостились – это некрасиво, не по-спортивному, так нельзя. Терпела, пыталась отстреляться. Не все, конечно, получилось", – отметил Анастасия.

"Немножко завелась на первом выстреле на второй лежке, так и промазала. А на первой стойке передержала первый, поэтому не хватило дыхания на второй. Конечно, это досадные ошибки, но это была такая зажигательная гонка! Такая эмоциональная! Не скажу, что кайфовала, потому выворачивалась на трассе настолько, насколько могла, но этот день мне запомнится надолго", – добавила Меркушина.

В тренде
"Шахтер" стартует в Лиге Европы: чем два месяца без официальных игр жила команда

Ранее мы рассказывали, что босс украинского биатлона встал на защиту допинг-грешника из России. Владимир Брынзак выступил в роли "адвоката" для скандального чемпиона мира Александра Логинова.

Реклама

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

биатлон Анастасия Меркушина чемпионат мира по биатлону

Источник: biathlon.com.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мираБиатлон
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные факты
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные фактыБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10Биатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедестала
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедесталаБиатлон
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляция
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляцияБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женская гонка преследования
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женская гонка преследованияБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...