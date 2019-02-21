Министерству вопреки: украинская биатлонистка Журавок хочет выступать в России
Представительница сборной Украины: "С радостью приняла бы участие в Универсиаде в Красноярске"
Украинская биатлонистка Юлия Журавок сделала заявление, вызвавшее бурю негодования в среде болельщиков. По ее словам, она с радостью бы выступила на Универсиаде в российском Красноярске.
"Если честно, я еще до конца не знаю, поедем или нет. Если нет... Я вообще все это не понимаю. Я бы с радостью ездила и выступала и в России, и в остальных местах. Тем более мы, спортсмены, дружим с россиянами. Я особенно дружу с Викторией Сливко. Мы дружим и общаемся, проблем нет никаких", – сказала Журавок РИА "Новости".
Ранее заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул заявил, что Украина не примет участия в зимней Универсиаде-2019, которая пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.
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