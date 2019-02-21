Министерству вопреки: украинская биатлонистка Журавок хочет выступать в России

Представительница сборной Украины: "С радостью приняла бы участие в Универсиаде в Красноярске"

Юлия Журавок. Фото biathlon.com.ua.

Министерству вопреки: украинская биатлонистка Журавок хочет выступать в России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ef4/a3c/5c6ef4a3c6a9a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ef4/a3c/5c6ef4a3c6a9a.png 2019-02-21T21:02:14+02:00 Биатлон Представительница сборной Украины: "С радостью приняла бы участие в Универсиаде в Красноярске"

Украинская биатлонистка Юлия Журавок сделала заявление, вызвавшее бурю негодования в среде болельщиков. По ее словам, она с радостью бы выступила на Универсиаде в российском Красноярске.

"Если честно, я еще до конца не знаю, поедем или нет. Если нет... Я вообще все это не понимаю. Я бы с радостью ездила и выступала и в России, и в остальных местах. Тем более мы, спортсмены, дружим с россиянами. Я особенно дружу с Викторией Сливко. Мы дружим и общаемся, проблем нет никаких", – сказала Журавок РИА "Новости".

Ранее заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул заявил, что Украина не примет участия в зимней Универсиаде-2019, которая пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.

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