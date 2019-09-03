Мировой биатлон рыдает: умер легендарный "краб" Халвард Ханеволд

Знаменитому норвежцу, который трижды выигрывал Олимпиаду, не было и 50 лет

Халвард Ханеволд / Фото: Getty Images

Еще одна утрата для мирового спорта! Сегодня ушел из жизни известный норвежский биатлонист Халвард Ханеволд. Он умер у себя дома в Аскере. Причины смерти пока не называются. 3 декабря ему исполнилось бы 50 лет.

Ханеволд начал заниматься биатлоном в 15 лет и дебютировал в профессиональном спорте в сезоне-1991/1992. Он был известен своим необычным лыжным ходом, за что его часто называли "крабом". За свою карьеру норвежец выиграл три "золота" Олимпийских игр (Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Ванкувер-2010), два "серебра" и "бронзу" Олимпиад, а также 17 медалей на чемпионатах мира (5 золотых – 8 серебряных – 4 бронзовых).

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Ханеволд завершил карьеру в 2010 году в возрасте 40 лет. После ухода из спорта работал экспертом на норвежском телевидении. В феврале 2019-го участвовал в "Гонке легенд биатлона" в Раубичах.

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