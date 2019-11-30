Мужчинам – по штрафу: Украина провалила смешанную эстафету, пропустив вперед 14 стран

По дополнительному кругу на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде пробежали Прима и Лесюк

Сборная Италии / Фото: biathlon.com.ua

В первый день Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде мы остались без наград. После того, как Украина едва не запрыгнула на пьедестал в одиночном миксте, финишировав четвертой, в полноценной смешанной эстафете "сине-желтые" провалились, замкнув топ-15. Выиграла Италия, которая усердно готовиться к домашнему чемпионату мира-2020 в Антхольц-Антерсельве. За победителей бежали обладательница Кубка мира-2019 Вирер, а также Виттоцци, Хофер и Виндиш.

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Cмешанная эстафета стала дебютом на Кубке мира для 23-летней украинской биатлонистки Дарьи Блашко, которая бежала в Эстерсунде на втором этапе. Экс-беларуска Блашко перешла в сборную Украины два года назад, как раз перед этим сезоном отбыв двухлетний карантин. И дебютантка, которая приняла эстафету от Виты Семеренко, отстрелялась всего с одним дополнительным патроном, хотя по дистанции шла тяжеловато и закончила этап седьмой.

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Окончательное падение Украины началось, когда на третьем этапе не справился со стрельбой лежа Артем Прима, отправившись на круг штрафа и покинув огневой рубеж на 10-й позиции. Заключительный этап изначально должен был бежать чемпион мира-2019 Дмитрий Пидручный, но у него обострились боли в спине и пришлось сделать замену на Тараса Лесюка, который также заработал круг штрафа, но на лежке.

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Смешанная эстафета

1. Италия (0+9) 1:05:56,1

2. Норвегия (0+15) +4,1

3. Швеция (0+11) +59,9

4. Россия (1+13) +1:44,9

5. Австрия (1+10) +1:53,6

6. Швейцария (1+15) +1:55,5

...15. Украина (2+12) +3:52,3

Ранее мы даваливсе гонки короля зимнего спорта! Полное расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020.

Напомним, перед стартом зимней части сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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