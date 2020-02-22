Мужская эстафетная гонка: где смотреть чемпионат мира по биатлону

Список трансляций мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве

Сегодня на чемпионате мира по биатлону 2020 года, который проходит в Италии, пройдут женская и мужская эстафетные гонки. Мужская начнется в 15:45. В прямой трансляции обе гонки покажут на телеканале UA: Первый. Мужская эстафета онлайн-трансляция уже доступна на нашем сайте.

Как мы писали ранее, Украина определилась с составами на женскую и мужскую эстафетные гонки. В состав мужской команды вернулся ее лидер Дмитрий Пидручный.

Мужчины примут участие в эстафете таким составом:

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9-1. Артем Прима

9-2. Сергей Семенов

9-3. Руслан Ткаленко

9-4. Дмитрий Пидручный

Букмекеры считают норвежцев фаворитами мужской гонки: коэффициент на победу Норвегии – 2.05. Немного им проигрывает Франция (2.10), а вот третий фаворит Германия существенно отстает от них (8.00). Шансы Украины на победу оценивается коэффициентом 51.00, а вот вариант с попаданием на пьедестал более вероятен (12.00).

Кстати, ранее Анастасия Меркушина пожаловалась на нечестную игру соперниц на чемпионате мира по биатлону. Украина в одиночной смешанной эстафете финишировала 10-й.

Смотрите нелепое падение Пидручного во время одной из предыдущих гонок:

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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