Мужская сборная Украины пропустит чемпионат мира по биатлону

Летнее мировое первенство по биатлону пройдет 23-25 августа в Раубичах

Мужская сборная Украины по биатлону. Фото: Укринформ

Мужская сборная Украины по биатлону пропустит летний чемпионат мира-2019. Об этом сообщил один из тренеров команды Евгений Колупаев. Женская сборная, в свою очередь, отрядит шесть сильнейших спортсменок.

К числу участников также присоединится Сергей Семенов, не попавший в основу мужской сборной. Летний чемпионат мира по биатлону пройдет в белорусских Раубичах в период 23-25 августа. Всего же на чемионате выступят 19 представителей Украины: по шесть юниоров и юниорок, и шесть представительниц основной команды.

Ранее мы рассказывали, что российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб на сборах в Крыму. В субботу, 15 июня, 17-летний спортсмен отошел от туристической группы, имея при себе только лыжные палки, и не вернулся.

Кстати, Дмитрий Пидручный шокировал всех новым образом. Чемпион мира-2019 в гонке преследования биатлонист Дмитрий Пидручный решил кардинально изменить стиль своей прически, чем удивил многих подписчиков в Instagram.

Смотрите, как Дмитрий Пидручній получал золото:





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