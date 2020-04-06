На каком неожиданном инструменте играет самая красивая биатлонистка во время карантина

Действующая обладательница Кубка мира по биатлону итальянская прима Доротея Вирер показала видео, на котором она демонстрирует свое умение играть на гармошке. Вирер не рассказала, где овладела этим преимущественно народным инструментом, но подписала музыкальный номер, как "спустя 15 лет". Ранее мы писали, что звезда биатлона на карантине захотела иметь пятерых детей, а ее муж спрятал весы.

Возможно, уроки игры на гармошке Доро давал ее коллега по сборной Италии Лукас Хофер, который как-то продемонстрировал свой талант в одном из ресторанов Трентино. На что сотрудники заведения отреагировали так: "Привычное для Лукаса Хофера занятие после тренировки. Впечатлены". Отметим, что сейчас Вирер находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

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Доротея Вирер играет на гармошке Видео: Instagram

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Ранее итальянская биатлонистка признавалась, что ей тяжело дается вынужденная пауза, а сезон в Кубке мира был завершен досрочно из-за коронавируса. Напомним, что вспышка COVID-19 произошла в декабре 2019 года в китайском Ухане. На данный момент вирусом заражены уже более 1 289 000 человек, а число погибших превысило 70 тыс. человек, из них в одной только Италии – почти 16 000.

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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