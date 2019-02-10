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На Кубке мира по биатлону снова отменили гонки из-за сильных морозов

Сегодня, 20:48

Сегодня должны были пройти две спринтерские гонки в рамках канадского этапа

Организаторы решили поберечь биатлонистов
Организаторы решили поберечь биатлонистов. Фото: AFP
На Кубке мира по биатлону снова отменили гонки из-за сильных морозов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/071/552/5c60715521940.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/071/552/5c60715521940.jpg Биатлон Сегодня должны были пройти две спринтерские гонки в рамках канадского этапа

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о переносе спринтерских гонок на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Переносы гонок связаны с низкой температурой воздуха в Кэнморе. IBU не разрешает проводить старты при температуре ниже 20 градусов. Старт гонок был запланирован сегодня на 21:20 и 23:45 по киевскому времени.

"Комиссия приняла решение о том, что мужской и женский спринт не будут проходить сегодня", – сообщает пресс-служба IBU в Twitter.

Ранее были перенесены эстафеты, масс-старты заменены на спринты, а индивидуальные гонки были проведены в сокращенном формате.

Ранее мы писали, что в связи с сильными морозами индивидуальные гонки прошли в сокращенном формате – 15, а не 20 км у мужчин и 12,5 вместо 15 км у женщин. К тому же штрафное время за каждый промах было сокращено с 60 до 45 секунд.

Кроме того, изначально планировались, что биатлонисты пробегут масс-старты, однако организаторы решили заменить их спринтами из-за холодов. о и им не суждено было пройти.

Также морозы отпугнули зрителей. Накануне гонок организаторы канадского этапа Кубка мира искали через интернет пару сотен людей, которые были бы готовы посетить соревнования.

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Тег биатлон, Кубок мира по биатлону

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Livesport.ru

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