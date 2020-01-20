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На Поклюку без двух олимпийских чемпионов: состав сборной Украины по биатлону на шестой этап

20 января, 16:18

Виту и Валю Семеренко заменят Юлия Журавок и Надежда Белкина

Валя Семеренко побежит на третьем этапе

Валя Семеренко побежит на третьем этапе / Фото: Getty Images

С 23 по 26 января в словенской Поклюке пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону. Тренеры мужской и женской сборной Украины уже назвали составы на грядущие соревнования. По сравнению с предыдущим этапом в немецком Рупольдинге изменения коснулись только команды девушек. Ранее мы писали, что в преследовании, стартовав с 34-й позиции, Семеренко финишировала восьмой, пройдя всю дистанцию без промахов.

Олимпийские чемпионки-2014 в эстафете Валя и Вита Семеренко пропустят словенский, чтобы раньше начать подготовку к чемпионату мира в итальянском Антхольце, который пройдет с 13-го по 23 февраля. Сестер заменят Юлия Журавок и Надежда Белкина. В конечный состав на Поклюку вошли: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Юлия Журавок, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина, которая пропускала Рупольдинг, и Надежда Белкина.

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Что касается мужской команды, то она отправится в Словению в том же составе, которым выступала в Руполдинге: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Антон Дудченко, Артем Тищенко. Этап в Поклюке начнется 23 января мужской индивидуальной гонкой.

Смотрите, как Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону-2019

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состав Валя Семеренко Вита Семеренко Кубок мира по биатлону сборная Украины по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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