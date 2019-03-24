На прощание Пидручный попал 19 раз: как Украина закрыла биатлонный сезон
В последней гонке Кубка мира не было равных рекордсмену-норвежцу. Украинец – в топ-20
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем заключительной гонки биатлонного сезона – масс-старта на этапе Кубка мира в Холменколлене. 25-летний спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и опередил ближайшего соперника почти на 20 секунд. Второе место занял немец Арнд Пайффер, третье еще один представитель Германии Бенедикт Долль.
Единственный украинец в масс-старте – сенсационный чемпион мира Дмитрий Пидручный – финишировал 19-м. Украинец мог оказаться выше, но допустил промах на последнем огневом рубеже. Таким образом в активе Дмитрия – не только 19-е место, но и 19 точных выстрелов в заключительной гонке сезона.
Отметим, что Йоханнес Бё обновил свой же рекорд по количеству побед за сезон. Масс-старт Холменколлена стал 16-м успехом норвежца. Предыдущее достижение француза Мартена Фуркада равнялось 14-ти победам в течение одного сезона.
Кубок мира. Холменколлен. Масс-старт. Мужчины
- 1. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 37:25,6 (0+0+0+0)
- 2. Арнд Пайффер (Германия) +19,2 (0+0+0+0)
- 3. Бенедикт Долль (Германия) +38,0 (1+0+0+1)
- ... 19. Дмитрий Пидручный (Украина) +2:03,0 (0+0+0+1)
Как сообщалось ранее, Дмитрий Пидручный потерял медаль ЧМ на последней стрельбе.
Также сообщалось, что один из знаменитых братьев-биатлонистов Фуркад завершил карьеру.
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