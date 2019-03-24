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На прощание Пидручный попал 19 раз: как Украина закрыла биатлонный сезон

Сегодня, 18:54

В последней гонке Кубка мира не было равных рекордсмену-норвежцу. Украинец – в топ-20

Рекордсмен Йоханнес Бе на стрельбе
Рекордсмен Йоханнес Бе на стрельбе. Фото: Getty Images
На прощание Пидручный попал 19 раз: как Украина закрыла биатлонный сезон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7b4/626/5c97b46266032.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7b4/626/5c97b46266032.png Биатлон В последней гонке Кубка мира не было равных рекордсмену-норвежцу. Украинец - в топ-20

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем заключительной гонки биатлонного сезона – масс-старта на этапе Кубка мира в Холменколлене. 25-летний спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и опередил ближайшего соперника почти на 20 секунд. Второе место занял немец Арнд Пайффер, третье еще один представитель Германии Бенедикт Долль.

Единственный украинец в масс-старте – сенсационный чемпион мира Дмитрий Пидручный – финишировал 19-м. Украинец мог оказаться выше, но допустил промах на последнем огневом рубеже. Таким образом в активе Дмитрия – не только 19-е место, но и 19 точных выстрелов в заключительной гонке сезона.

Отметим, что Йоханнес Бё обновил свой же рекорд по количеству побед за сезон. Масс-старт Холменколлена стал 16-м успехом норвежца. Предыдущее достижение француза Мартена Фуркада равнялось 14-ти победам в течение одного сезона.

Кубок мира. Холменколлен. Масс-старт. Мужчины

  • 1. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 37:25,6 (0+0+0+0)
  • 2. Арнд Пайффер (Германия) +19,2 (0+0+0+0)
  • 3. Бенедикт Долль (Германия) +38,0 (1+0+0+1)
  • ... 19. Дмитрий Пидручный (Украина) +2:03,0 (0+0+0+1)

Как сообщалось ранее, Дмитрий Пидручный потерял медаль ЧМ на последней стрельбе.

Также сообщалось, что один из знаменитых братьев-биатлонистов Фуркад завершил карьеру.

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Тег биатлон, Дмитрий Пидручный, Йоханнес Бе

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xsport.ua

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