Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

На пятки Семеренко и Джиме наступает экс-беларуска Блашко: как бежалось украинкам на Кубке Норвегии

17 ноября, 15:06

Вита и Валя стали лучшими в сборной Украины в Норвегии, но впечатляет и 23-летняя Дарья

Дарья Блашко

Дарья Блашко / Фото: Instagram

Украинские биатлонистки так и не смогли подняться на пьедестал на первом старте сезона – открытом Кубке Норвегии в Шушене. Вчера в спринтерской гонке в шаге от наград остановилась Вита Семеренко, показав четвертый результат при чистой стрельбе. Седьмой с одним промахом прибежала Юлия Джима. Ранее мы писали, что на старте биатлонного сезона Фуркад обогнал Йоханнеса Бе, но стал лишь третьим.

Сегодня масс-старт Вита и Юлия уже не бежали, а в их отсутствие лучшей стала Валя Семеренко – седьмое время при нуле на четырех рубежах. Следом за ней, восьмой, с таким же показателем на стрельбе завершила гонку 23-летняя Дарья Блашко. Анастасия Меркушина промазала дважды и оказалась только 24-й. Мы уже сообщали, что Блашко выиграла "бронзу" летнего чемпионата мира по биатлону.

Реклама

Победа второй день подряд досталась итальянке: в спринте первой была Лиза Витоцци, а в масс-старте – Доротея Вирер. Напомним, что Доро в в минувшем сезоне выиграла Кубок мира, а Лиза стала второй в общем зачете. Новый официальный сезон в биатлоне стартует уже 30 ноября в шведском Эстерсунде. Смотрите полное расписание календаря Кубка мира по биатлону 2019/2020.

В тренде
"Шахтер" – "Динамо": видео голов и лучших моментов скандального украинского "классико"

Напомним, что в 2017-м двукратная чемпионка мира среди юниоров белоруска Блашко получила украинский паспорт.

Смотрите сюжет о том, что украинские биатлонисты Дмитрий Подручный и Анастасия Меркушина будут выступать на традиционной Рождественской гонке от Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Валя Семеренко Вита Семеренко Юлия Джима биатлонистка сборная Украины по биатлону Доротея Вирер Дарья Блашко

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина назвала состав на первый биатлонный турнир в сезоне
Украина назвала состав на первый биатлонный турнир в сезонеБиатлон
Лучшая украинская биатлонистка уехала в Норвегию со сборной Словении
Лучшая украинская биатлонистка уехала в Норвегию со сборной СловенииБиатлон
Пидручный поздравил украинцев с днем письменности, процитировав Шевченко
Пидручный поздравил украинцев с днем письменности, процитировав ШевченкоБиатлон
Олимпийская чемпионка по биатлону впервые стала мамой: трогательное фото
Олимпийская чемпионка по биатлону впервые стала мамой: трогательное фотоБиатлон
Биатлонный сезон стартовал: Фуркад обогнал Йоханнеса Бё, но стал лишь третьим
Биатлонный сезон стартовал: Фуркад обогнал Йоханнеса Бё, но стал лишь третьимБиатлон
На пятки Семеренко и Джиме наступает экс-беларуска Блашко: как бежалось украинкам на Кубке Норвегии
На пятки Семеренко и Джиме наступает экс-беларуска Блашко: как бежалось украинкам на Кубке НорвегииБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...