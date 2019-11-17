На пятки Семеренко и Джиме наступает экс-беларуска Блашко: как бежалось украинкам на Кубке Норвегии

Вита и Валя стали лучшими в сборной Украины в Норвегии, но впечатляет и 23-летняя Дарья

Дарья Блашко / Фото: Instagram

Украинские биатлонистки так и не смогли подняться на пьедестал на первом старте сезона – открытом Кубке Норвегии в Шушене. Вчера в спринтерской гонке в шаге от наград остановилась Вита Семеренко, показав четвертый результат при чистой стрельбе. Седьмой с одним промахом прибежала Юлия Джима. Ранее мы писали, что на старте биатлонного сезона Фуркад обогнал Йоханнеса Бе, но стал лишь третьим.

Сегодня масс-старт Вита и Юлия уже не бежали, а в их отсутствие лучшей стала Валя Семеренко – седьмое время при нуле на четырех рубежах. Следом за ней, восьмой, с таким же показателем на стрельбе завершила гонку 23-летняя Дарья Блашко. Анастасия Меркушина промазала дважды и оказалась только 24-й. Мы уже сообщали, что Блашко выиграла "бронзу" летнего чемпионата мира по биатлону.

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Победа второй день подряд досталась итальянке: в спринте первой была Лиза Витоцци, а в масс-старте – Доротея Вирер. Напомним, что Доро в в минувшем сезоне выиграла Кубок мира, а Лиза стала второй в общем зачете. Новый официальный сезон в биатлоне стартует уже 30 ноября в шведском Эстерсунде. Смотрите полное расписание календаря Кубка мира по биатлону 2019/2020.

Напомним, что в 2017-м двукратная чемпионка мира среди юниоров белоруска Блашко получила украинский паспорт.

Смотрите сюжет о том, что украинские биатлонисты Дмитрий Подручный и Анастасия Меркушина будут выступать на традиционной Рождественской гонке от Украины

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