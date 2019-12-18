"На те же грабли": Фуркад едко посочувствовал России в связи с наказанием за допинг

По мнению легенды биатлона, санкции к РФ оказались весьма жесткими, но обойтись без них было нельзя

Мартен Фуркад / Фото: AFP

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Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал решение исполкома ВАДА отстранить Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

"Я не рад этому решению. Никто не может быть рад, когда кого-то отстраняют за такие нарушения. Но после того, что мы видели в исполнении России в прошлом, особенно после Олимпиады в Сочи и недавних манипуляций с пробами, было важно применить такие санкции, – считает Мартен Фуркад. – Я уверен, что русские получили ценный урок и выиграют от этого в будущем. Россия важна для спорта, но важно, чтобы в этой стране поменяли менталитет. Я расстроен, что Россию отстранили. Это грустное время для российского спорта. Отдельные российские спортсмены продолжат выступать в нейтральном статусе, если смогут доказать, что они чисты. И это здорово"

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Мартен Фуркад

"Это точно не слишком мягкое решение, потому что оговоренные санкции уже являются весьма жесткими. Все в мире чувствуют, что Россия допустила серьезные ошибки в Сочи-2014. Потом у России было много возможностей, чтобы двигаться дальше и забыть о тех ошибках и снова завоевать уважение в мире. Но сейчас Россия снова наступила на те же грабли. Важно, чтобы это все прекратилось и кардинально поменялась ментальность у русских, как я уже говорил. Знаю, что в России люди чувствуют, что их предали. Они всегда гордятся своей страной, поэтому сильно расстроены", – подытожил Фуркад

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Как мы писали ранее, легендарный биатлонист Александр Тихонов поддерживает санкции против России. "Никакого политического заказа здесь нет. Всероссийская федерация легкой атлетики давно изгнана, этого было мало? Тяжелая атлетика, биатлон, мой любимый вид спорта… В этом решении я на стороне ВАДА. Хоть кто-нибудь у нас наказан в России? Никто", – негодует четырехкратный олимпийский чемпион.

Также сообщалось, что Россия выбрасывает белый флаг: "Оспорить решение ВАДА? Без шансов", – глава Российского антидопингового агентства уже смирился с тем, что 4-летнюю дисквалификацию с россиян не снимут.

Все подробности в спецтеме Россия наказана за допинг

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