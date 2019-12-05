"Начиная с Дериземли, украинцы – хорошие стрелки и оппоненты": Фуркад – о наших биатлонистах

Пятикратный олимпийский чемпион не был удивлен победой Пидручного на чемпионате мира

Мартен Фуркад / Фото: Reuters

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону МартенФуркад, который вчера на Кубке мира выиграл первую индивидуальную гонку сезона, отметил, что это – одно из самых больших достижений в его карьере. Ведь французу удалось вернуться на высокий уровень после спада в прошлом сезоне. Фуркаду-младшему, который даже заговорил о завершении карьеру, удалось побороть свои сомнения. Теплые слова сказал Мартен и об украинцах.

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"Я не удивился победе Пидручного на чемпионате мира, – дает комментарий Фуркада UA:БІАТЛОН. – В биатлоне у многих есть шансы на победу, и он был одним из них. Что касается сборной Украины, то начиная с Андрея Деризимли и по сегодняшний день, они всегда были хорошими оппонентами и кандидатами на подиум. Украинцы – хорошие стрелки, нет ничего удивительного в том, что Дмитрий в 2019 году оказался на пьедестале".

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