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"Начиная с Дериземли, украинцы – хорошие стрелки и оппоненты": Фуркад – о наших биатлонистах

5 декабря, 16:24

Пятикратный олимпийский чемпион не был удивлен победой Пидручного на чемпионате мира

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад / Фото: Reuters

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону МартенФуркад, который вчера на Кубке мира выиграл первую индивидуальную гонку сезона, отметил, что это – одно из самых больших достижений в его карьере. Ведь французу удалось вернуться на высокий уровень после спада в прошлом сезоне. Фуркаду-младшему, который даже заговорил о завершении карьеру, удалось побороть свои сомнения. Теплые слова сказал Мартен и об украинцах.

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"Я не удивился победе Пидручного на чемпионате мира, – дает комментарий Фуркада UA:БІАТЛОН. – В биатлоне у многих есть шансы на победу, и он был одним из них. Что касается сборной Украины, то начиная с Андрея Деризимли и по сегодняшний день, они всегда были хорошими оппонентами и кандидатами на подиум.

Украинцы – хорошие стрелки, нет ничего удивительного в том, что Дмитрий в 2019 году оказался на пьедестале".

Также мы сообщали, где смотреть женскую индивидуалку в Эстерсунде, которая пройдет сегодня.

Смотрите сюжет о том, что Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина будут представлять Украину на традиционной Рождественской гонке в Гельзенкирхене

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